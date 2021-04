Symbolbild (Björn Hake)

Nach einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist eine 14-Jährige Radfahrerin mit Kopfverletzungen in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte das Mädchen am Freitag gegen 16.40 Uhr die Schönenoorer Straße auf Höhe des Fritz-Reuter-Weges überqueren. Dabei übersah sie einen 46-Jährigen, der mit seinem Auto stadtauswärts unterwegs war. Die 14-Jährige erlitt schwere Verletzungen, nach der Erstversorgung vor Ort brachte sie ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro. Zur Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Schönemoorer Straße für 45 Minuten.