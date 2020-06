Die Delmenhorster Polizei stoppte einen betrunkenen Radfahrer. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. Weil er auf der falschen Seite an der Friedrich-Ebert-Allee fuhr, wurde die Polizei am Mittwochabend gegen 22 Uhr auf einen Fahrradfahrer aufmerksam. Die Beamten hielten den 31-jährigen Delmenhorster an – und stellten fest, dass der Mann deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Er erpustete laut Polizeibericht beim Atemalkoholtest 2,2 Promille. Danach wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Zu guter Letzt wurde gegen ihn auch ein Ermitttlungsverfahren eingeleitet.