Eine Unfallflucht auf der Straße Im Delmegrund war dank eines Zeugens schnell aufgeklärt. (Björn Hake)

Delmenhorst. Ein Knall schreckte am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr einen Mann auf. Er sah nach und fand auf der Straße Im Delmegrund eine Frau liegen, vor einem geparkten Auto, neben ihr lag ein Fahrrad. Laut Polizeibericht war der Mann der Dame behilflich, nach ihrem Unfall aufzustehen. Sie versuchte dann noch, die Kratzer an dem beschädigten Wagen wegzuwischen (erfolglos übrigens), dann radelte sie unvermittelt in Richtung Delmegrundsee, besser als Milli bekannt, davon. Der Mann alarmierte wegen der Unfallflucht die Polizei, die die 69 Jahre alte Radlerin auch fand. Die Beamten stellten fest: Die Frau hatte zu viel Alkohol getrunken. Der Schnelltest zeigte 1,45 Promille an. Ihr musste eine Blutprobe entnommen werden. Gegen sie wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Den Schaden am Auto schätzten die Beamten auf rund 1500 Euro.