Rainer Kutz legt alle politischen Ämter nieder. (FR)

Delmenhorst. AfD-Ratsherr Rainer Kutz tritt mit sofortiger Wirkung von all seinen politischen Ämtern in der Stadt zurück und verlässt zudem die Partei. Damit zieht er die Konsequenzen aus der Affäre um ein Shirt mit Namensaufdruck der rechtsextremen Borussenfront, das er beim Auswärtsspiel des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst gegen den TB Uphusen getragen hatte (wir berichteten).

„Mir bleibt keine andere Wahl, um Schaden von der AfD abzuwenden“, sagte Kutz gegenüber dem DELMENHORSTER KURIER. Er finde es natürlich nicht gut, dass es nun so gekommen ist. Kutz betonte nochmals, dass er keine rechte Einstellung habe. Die ganze Sache sei blöd gelaufen. „Ich möchte mich beim SV Atlas entschuldigen und bei Manfred Engelbart dafür, dass er dadurch Unannehmlichkeiten bekommen hat“, sagte Kutz. Er habe auch mit der Fanbeauftragten des SVA gesprochen. Man sei so verblieben, „dass so etwas nie wieder vorkommt“.

Mehrere Fotos, die Kutz mit dem erwähnten Shirt zeigen, sind bei Facebook in der öffentlichen Gruppe „SV Atlas Delmenhorst von 1973 e.V.“ gepostet wurden. Kutz hatte auf Nachfrage betont, sich nichts dabei gedacht zu haben. Bei einem Festival habe er Leute kennengelernt. Von diesen habe er das Shirt gekriegt, als seines nass gewesen sei. Das Klamottenstück habe nun in seinem Schrank ganz oben gelegen und so sei es dazu gekommen, dass er es getragen habe. „Das hat keine Bewandtnis“, sagte er und fügte hinzu: „Ich stehe der Borussenfront nicht nahe.“ Das Ganze sei unglücklich gelaufen.

Bei den anderen Parteien im Stadtrat sorgten die Fotos für viel Empörung und schockierte Reaktionen.