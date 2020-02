Ex-Ratsherr Rainer Kutz. (FR)

Delmenhorst. Nun hört Rainer Kutz doch auf. Der ehemalige Ratsherr der AfD hat der Verwaltung gegenüber am 9. Januar erklärt, auf sein Mandat zu verzichten. Wer ihm auf Ticket der AfD in den Rat nachfolgen wird, scheint aber noch nicht festzustehen, die entsprechende Vorlage für die Sonderratssitzung am Donnerstag, 6. Februar, ist zumindest noch nicht einsehbar. Damit geht eines der turbulenteren Personalkapitel der an turbulenten Personalkapiteln nicht gerade armen jüngeren Ratsgeschichte zu ende.

Kutz war Ende September in die Kritik geraten, weil er beim Auswärtsspiel des SV Atlas beim TB Uphusen einen Sweater der als rechtsextrem geltenden Fanvereinigung Borussenfront trug. Ein Versehen, wie er damals beteuerte. Als die Wogen hochschlugen, sagte Kutz öffentlich, dass er sein Ratsmandat niederlegen werde. Doch eine entsprechende Mitteilung an die Verwaltung blieb lange Zeit aus. Dann entschied er sich anders, er wolle doch als fraktionsloses Mitglied weiter Ratspolitik machen, sagte er dem DELMENHORSTER KURIER.

Das Einzelkämpfer-Dasein hatte er sich nicht ganz freiwillig ausgesucht, wegen des Streits um das Sweatshirt hatte ihn die AfD-Fraktion im Rat ausgeschlossen. Als Kutz dann trotzdem den Ausschuss für Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit leiten wollte, gingen alle anderen Politiker wieder. Danach war Kutz öffentlich als Ratsherr nicht wieder in Erscheinung getreten, auch wenn es Spekulationen gab, dass er sich der FdU anschließen könnte, die aus den ebenfalls aus der AfD-Fraktion ausgeschlossenen Ratsherrn Maximilian Martins und Lothar Mandalka besteht.

Kutz ist damit neben Gerhard Berger (SPD), Eva Sassen (Bürgerforum) und Thore Wintermann (SPD) das vierte Ratsmitglied, das aus dem Gremium ausgeschieden ist.



Die Sonderratssitzung in der Markthalle beginnt um 17 Uhr.