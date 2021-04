Die Autobahnpolizei Ahlhorn hat am Donnerstagabend einen 30-jährigen Autofahrer auf der Autobahn 1 kontrolliert, der zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Rastanlage Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Osnabrück verlassen hatte. Laut Polizeibericht nahmen die Beamten mit einem Zivilwagen die Verfolgung auf. Der Autofahrer war so schnell unterwegs, dass auch sie die erlaubten 130 Stundenkilometern nicht einhalten konnten und über 200 Stundenkilometer fuhren. Dabei beobachteten sie, wie der Fahrer bei anderen Fahrzeugen dicht auffuhr und rechts überholte.

Schließlich kam es zu einer Kontrolle des 30-jährigen Mannes mit Wohnsitz in Israel im Bereich des Ahlhorner Dreiecks. Da der Raser keinen Führerschein aushändigen konnte, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Als Sicherheitsleistung musste er 500 Euro hinterlegen.