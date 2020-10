Die von der Verwaltung erarbeitete Richtlinie soll erhaltenswerte Bäume im Siedlungsbereich (hier: Neddenhüsen) schützen. (INGO MöLLERS)

Ob die Baumschutz-Richtlinie, die der Gemeinderat am Donnerstagabend beschlossen hat, ihrem Namen tatsächlich gerecht wird und dazu führt, erhaltenswerte Bäume auf Privatgrundstücken dauerhaft zu sichern, daran haben Teile der Politik sowie Natur- und Umweltschutzverbände auch weiterhin große Zweifel. „Mit dieser Richtlinie haben wir versucht, möglichst viele Interessen unter einen Hut zu bringen“, drückte es Bürgermeisterin Alice Gerken in der Sitzung aus. So steht dann nach jahrelangen Diskussionen im Ergebnis auch nicht mehr als ein Minimalkompromiss.

So sah es auch SPD-Fraktionsvorsitzender Ulf Moritz: „Ich bin zwar nicht zufrieden, aber in dieser Runde ist kein anderes Ergebnis möglich. Deshalb macht es auch keinen Sinn, das Thema noch weiter zu diskutieren“, kommentierte er. „Wir hätten gerne noch länger diskutiert“, meinte dagegen Grünen-Fraktionschef Volker Schulz-Berendt. Seine Fraktion sieht in der auf Freiwilligkeit beruhenden Richtlinie „keinen ausreichenden Schutz der Bäume“ gewährleistet. Der Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, eine verbindliche Baumschutzsatzung auf den Weg zu bringen, fand aber erwartungsgemäß keine Mehrheit und wurde mit fünf Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen abgelehnt.

Initiative der FDP

Im Gegensatz zur Verwaltungsvorlage, die eine 75-prozentige Förderung bis zu einem jährlichen Maximalbetrag von 3000 Euro vorsah, beteiligt sich die Gemeinde auf Initiative der FDP nun nur noch mit der Hälfte der Kosten an den Pflegemaßnahmen für geschützte Bäume. „Wir sollten uns mit diesem Wert erst einmal vorsichtig an die Richtlinie herantasten und nach einem Jahr schauen, wie es aussieht“, meinte Fraktionschefin Marion Daniel. Dem konnte sich auch die CDU-Fraktion anschließen: „Wir können diesem Antrag gut folgen, da bei einer 50-Prozent-Regelung mehr Eigentümer in den Genuss einer Förderung kommen können. Wenn wir das auf 75 Prozent hochsetzen, wird der Kreis kleiner“, argumentierte Fraktionsvorsitzender Ralf Wessel. Die Verwaltung hat für die Förderung von Pflegemaßnahmen an geschützten Bäumen 50 000 Euro im Haushalt für 2021 eingeplant. Insgesamt folgte der Rat dem FDP-Antrag mit 18 Ja-Stimmen aus den Kreisen von CDU, FDP und UWG. SPD und Grüne stimmten dagegen, die Freien Wähler enthielten sich.

Die UWG versuchte mit ihrem Wortführer Carsten Jesußek noch, den Geltungsbereich der Richtlinie auch auf Bäume außerhalb von Siedlungsbereiche auszuweiten. Dieser Antrag wurde ebenso bei Stimmengleichheit abgelehnt wie auch das Ansinnen, die Totholzentnahme zu fördern und die Eigentümer von Bäumen damit bei ihrer Verkehrssicherungspflicht zu unterstützen. Die Bürgermeisterin schloss auch Änderungen nicht aus, die sich erst in der Praxis ergäben: „Wir hoffen, mit der Richtlinie 98 Prozent der Fälle abgedeckt zu haben. Aber sicherlich bleibt noch die eine oder andere Frage offen.“

Debatte um Flüchtlinge

Weitere größere Diskussionen gab es um die Frage, ob sich die Gemeinde der Initiative „Sicherer Hafen“ anschließen solle, um ein Zeichen zu setzen, dass die Gemeinde bereit sei, Flüchtlinge auch über die geforderte Quote hinaus aufzunehmen, wie es SPD und Grüne beantragt hatten. Sprecher aller Fraktionen lobten in diesem Zusammenhang den bisherigen vorbildlichen Umgang mit Flüchtlingen sowie die Integrationsanstrengungen, die die Gemeinde bislang geleistet habe. Ulf Moritz appellierte an seine Ratskollegen, mit einer Unterstützung der Mitgliedschaft in der Initiative „ein Zeichen für aktives menschliches Handeln“ zu setzen. Ähnlich argumentierte auch Volker Schulz-Berendt.

„Wir brauchen keine Mitgliedschaften in Vereinen, um unser Gewissen zu beruhigen“, meinte dagegen Marion Daniel, und auch Ralf Wessel schloss sich dieser Sicht an: „Ganderkesee war und ist ein sicherer Hafen – egal, ob wir uns für oder gegen eine Mitgliedschaft in dieser Initiative aussprechen“, erklärte er. Denn die Frage sei letztlich: „Was bringt das Ganze? Die Zuweisung bleibt davon völlig unberührt.“ Auch Carsten Jesußek fand es „falsch, das Verfahren jetzt zu ändern“, und Freie-Wähler-Fraktionschef Arnold Hansen sah in der Flüchtlingsproblematik „eine Aufgabe, die nur im nationalen und internationalen Kontext gelöst werden kann“. Letztlich lehnte der Gemeinderat die Anträge von SPD und Grünen bei 15 Ja-Stimmen mit einer Mehrheit von 21 Nein-Stimmen ab.