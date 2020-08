Im Delmenhorster Rathaus werden einige Leitungsfunktionen neu zu besetzen sein. Grund sind Ruhestandsregelungen, Neuausschreibungen hat der Verwaltungsausschuss schon beschlossen. (INGO MÖLLERS)

In die im November 2021 endende Amtszeit von Oberbürgermeister Axel Jahnz werden noch wichtige Personalentscheidungen fallen. Ruhestandsregelungen wirken sich aktuell auf drei Leitungspositionen in der Stadtverwaltung aus. Der nicht-öffentlich tagende Verwaltungsausschuss des Rates der Stadt hat entsprechende Ausschreibungen in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. So sind die Positionen von zwei Fachbereichsleitungen innerhalb der Stadtverwaltung sowie die Leitung des Baubetriebes der Stadt Delmenhorst neu zu besetzen.

Der Fachbereichsleiter für Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr, Fritz Brünjes, hat angekündigt, zum Ende des Jahres ausscheiden und in Pension gehen zu wollen. Ebenfalls beabsichtigt Fachbereichsleiter für Bürgerangelegenheit und öffentliche Sicherheit, Arnold Eckardt, zum 31. Dezember 2021 in den Ruhestand zu gehen. Für den Baubetrieb der Stadt Delmenhorst wird zum 1. Juni 2021 eine neue Betriebsleitung gesucht. Der jetzige Stelleninhaber, Harald Didjurgeit, hat dann die Regelaltersgrenze erreicht und geht in Pension.

Der Verwaltungsausschuss des Rates wird sich übrigens auch in seiner Zusammensetzung verändern.

Änderung im Verwaltungsausschuss

Nach dem Austritt von vier SPD-Gruppenmitgliedern stellen die Sozialdemokraten nicht mehr die größte Fraktion im Kommunalparlament. Durch die Gründung der Delmenhorster Liste (DL) wird die SPD von den bisher drei Beigeordneten ein Mandat an die DL abgeben. Der Oberbürgermeister zählt qua Amt zusätzlich zu den Beigeordneten zur SPD-Riege. Die CDU behält zwei Beigeordnete. Grüne, FDP, Delmenhorster Liste und AfD stellen je ein Mitglied. Ein Grundmandat wird, wie bisher, zwischen den Fraktionen Linke, Freie Wähler und FdU ausgelost.

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung die Stadtverwaltung beauftragt, das Bauleitplanverfahren für den Bebauungsplan „Oldenburger Straße“ durchzuführen. Die Kommunalpolitiker haben dafür den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nummer 389 für einen Bereich beidseitig der Oldenburger Straße zwischen Franz-Schubert-Straße und Jahnstraße gefasst. Die Stadtverwaltung wird nun das entsprechende Bauleitplanverfahren durchführen.

Ziele des Bebauungsplanes sollen der langfristige Erhalt der Nahversorgungsfunktion des „Nahversorgungszentrums Oldenburger Straße“ und die Sicherung der städtebaulichen Qualität sein. Aus diesem Grund sollen die bislang in den Mischgebieten allgemein oder ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe und Vergnügungsstätten zukünftig unzulässig sein. Dafür werden die Bebauungspläne Nr. 68 (rechtskräftig seit 5. Februar 1970), Nr. 68/Ergänzung (rechtskräftig seit 30. Juni 1971), Nr. 110 (rechtskräftig seit 5. September 1975) und Nr. 125 (rechtskräftig seit 4. März 1977) in Teilbereichen in textlicher Form überplant.