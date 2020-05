Edith Belz (Die Linke) sieht die kommunalen Corona-Hilfen kritisch. (FR)

Delmenhorst. Wilhelmshaven hat es vorgemacht, Delmenhorst soll sich nun ein Beispiel nehmen, sagen die Fraktionen von CDU und FDP/UAD im Delmenhorster Stadtrat. Ende April hatte die Garnisonstadt am Jadebusen beschlossen, dass sie einen Fonds für die von der Corona-Pandemie wirtschaftlich besonders betroffenen Unternehmen schaffen will und diesen mit zwei Millionen Euro füllen wird. Der Antrag der beiden bürgerlichen Parteien im Delmenhorster Stadtrat sieht nun vor, ähnlich zu handeln: Anderthalb Millionen Euro sollen aus dem städtischen Haushalt für Soloselbstständige, Freiberufler und mittelgroße Unternehmen mit maximal 249 Mitarbeitenden bereitgestellt werden, heißt es im Antragstext.

Das Geld soll in Form nicht zurückzahlbarer Zuschüsse zwischen dem 1. Juni und dem 31. Dezember dieses Jahres verteilt werden können. Hierzu wird die Stadtverwaltung durch den Antrag aufgefordert, eine entsprechende Förderrichtlinie aufzusetzen, mit der dann formaljuristisch korrekt und sorgfältig Hilfe geleistet und zuvor diese Hilfe auch entsprechend beantragt werden kann.

Die von Bund und Ländern angebotenen Hilfen erreichten derzeit nicht alle wirtschaftlich betroffenen, insbesondere die mittelgroßen Unternehmen zwischen 49 und 249 Mitarbeitenden erhielten bislang unzureichende Unterstützung, heißt es in der Begründung des Antrags.

Mit dem Antrag von FDP/UAD und CDU liegt nun der vierte Antrag vor, der auf städtische finanzielle Corona-Hilfen abzielt. Den Anfang machte die Gruppe Bündnis '90/Die Grünen & Partner, die 250 000 Euro für wirtschaftliche Härtefälle in Familien und Vereinen gefordert hatte. Die Gruppe SPD & Partner hatte gemeinsam mit den Freien Wählern "Maßnahmen zur Sicherung und Revitalisierung kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Infrastruktur" in der Höhe von 350 000 Euro beantragt, hinzu hatten SPD & Partner noch 150 000 Euro für in Notlagen geratene Eltern beantragt. Die drei Anträge der linken Fraktionen liegen bereits im Rathaus, das durch den Stadtrat vergangene Woche gebeten wurde, ein gemeinsames Vorgehen zu planen. Der Antrag der beiden bürgerlichen Fraktionen fordert nun massiv mehr Geld.

Linken-Ratsfrau Edith Belz merkte in der Ratssitzung vergangene Woche an, dass in ihren Augen die Kommunen für wirtschaftliche Soforthilfen nicht zuständig seien und diese Diskussionen in Bund und Ländern geführt werden müssen. Die Entscheidung des Stadtrats könnte spannend werden.