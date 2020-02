Die Polizei Delmenhorst sucht einen Räuber. (Symbolfoto) (DPA)

Rund 500 Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwochmorgen gegen 8.25 Uhr aus einem Kiosk am Wiekhorner Heuweg geraubt. Das teilt die Polizei mit. Der Mann warf laut Aussage der 73-jährigen Kiosk-Angestellten einen Beutel durch die Durchreiche und bedrohte die Frau mit einer Pistole. Er forderte sie auf, den Beutel mit Bargeld zu füllen, kletterte dann aber selbst durch die Durchreiche und nahm sich das geld selbst aus der Kasse. Als sich ein ebenfalls 73 Jahre alter Kunde dem Kisok näherte, wurde er von dem Räuber ebenfalls bedroht. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Böcklinstraße.

Die Angestellte und der Kunde beschrieben den Täter wie folgt: Demnach ist er etwa 1,85 Meter groß, verfügt über eine schlanke Statur und ist etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er sprach Deutsch, allerdings wohl mit einem arabischen Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Windjacke und Hose sowie dunklen Handschuhen. Sein Jutebeutel war rot, zudem hatte er eine weiße Maske vor das Gesicht gezogen.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben geben können oder Beobachtungen im Vorfeld der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 zu melden.