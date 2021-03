Im Landkreis Oldenburg dürfen Notfallsanitäter mehr als der Bundesdurchschnitt. (Nicolas Armer/dpa)

„Es ist ein Meilenstein für den Beruf des Notfallsanitäters“, sagt Peter Günther. Der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Oldenburg begrüßt ausdrücklich die Reform des Notfallsanitätergesetzes, die der Bundesrat jüngst beschlossen hat. „Das war sehr wichtig. Denn damit wird eine rechtliche Lücke geschlossen“, erklärt er.

Wenn Notfallsanitäter gerufen werden, kommt es auf jede Sekunde an. Weil sie zumeist als Erste am Einsatzort sind, versorgen sie den Patienten solange, bis der Notarzt eintrifft. Wenn Lebensgefahr besteht, setzen Notfallsanitäter ihr lebensrettendes Wissen auch in Abwesenheit eines Notarztes ein, bewegten sich damit bislang aber in einer rechtlichen Grauzone. Denn eigentlich dürften sie das nur auf Anweisung eines Notarztes. In diesen Fällen mussten sie sich somit immer auf den Paragrafen 34 des Strafgesetzbuches berufen, der den „rechtfertigenden Notstand“ beschreibt. Dieser Ausnahmeparagraf gilt für jedermann.

Mit der Reform des Notfallsanitätergesetzes dürfen Notfallsanitäter fortan unter bestimmten Voraussetzungen eigenverantwortlich heilkundlich tätig werden und müssen sich nicht mehr auf strafrechtliche Ausnahmetatbestände verlassen. „Endlich ist es gelungen, den Knoten zu durchschlagen und Klarheit zu schaffen“, zeigt sich auch die Delmenhorster SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag erfreut. Die Änderung sei längst überfällig und im Interesse einer bestmöglichen Versorgung von Patienten unerlässlich.

Auch die DRK-Kreisverbände Delmenhorst und Oldenburg-Land begrüßen diese Neuerung im Notfallsanitätergesetz. „Diese Gesetzesänderung bietet den Notfallsanitätern jetzt endlich die notwendige Rechtssicherheit, um ihren Beruf professionell und zum Wohle des Patienten gemäß ihres Ausbildungsstandes auszuüben“, meint Michael Venzke, Vorstand beim DRK Oldenburg-Land.

Keine unmittelbare Auswirkung

Auf die qualitative Versorgung der Menschen im Landkreis Oldenburg hat die Gesetzesreform jedoch keine unmittelbare Auswirkung. Denn wie der Ärztliche Leiter Rettungsdienst, Peter Günther, erklärt, „dürfen die Notfallsanitäter im Landkreis Oldenburg bereits mehr als im Bundesdurchschnitt“. Der Hintergrund ist, dass es in Deutschland die Möglichkeit gibt, lokal bestimmte rechtliche Freigaben zu erteilen. Dazu muss der jeweilige Ärztliche Leiter Rettungsdienst nur sogenannte SOP (Standard Operating Procedures) erlassen. Und das ist im Landkreis Oldenburg geschehen. Anhand dieser Vorgaben können Notfallsanitäter auch ohne einen anwesenden Notarzt beispielsweise bei einem Herzinfarkt ein Blutgerinnungsmittel geben. Entscheidend dabei: „An die erlassenen SOP-Algorithmen muss man sich halten“, betont Günther.

Dass Notfallsanitäter in ihrem Berufsalltag auf die SOP-Algorithmen zurückgreifen, hat keinen Seltenheitswert. Jedes Jahr nehmen sie zwischen 120 und 160 Medikamentengaben vor. „Das ist jeder zweite oder dritte Tag“, merkt der Ärztliche Leiter an. Bei keinem einzigen Fall habe es einen Missbrauch gegeben. „Wir haben nur positive Erfahrungen gemacht. Unsere Mitarbeiter sind sehr verantwortungsbewusst“, lobt Peter Günther.

95 Prozent der Fälle

Gerade in einem Flächenland mit langen Strecken ist es nach Ansicht des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst wichtig, dass die nicht-ärztlichen Kollegen gut ausgebildet sind. Deshalb wurden vor zwölf Jahren erstmals die SOP im Landkreis Oldenburg eingeführt. „Angefangen haben wir mit sieben, inzwischen sind es rund 30“, erklärt Günther. Damit würden rund 95 Prozent der Fälle abgedeckt. „Man kann aber nicht alle Eventualitäten abdecken“, meint der Ärztliche Leiter. Ein Sonderfall seien die Betäubungsmittel, wie Morphium und noch stärkere Mittel. Doch auch dies sei per SOP geregelt. Im Landkreis Oldenburg sind es laut Günther 18 Mitarbeiter, die auch Opiate geben dürfen. „Wenn sich jemand auf einem Acker das Fußgelenk bricht, dann braucht er ein entsprechendes Schmerzmittel – und das schnell“, führt er zur Begründung an.

Regelmäßig finden für die nicht-ärztlichen Mitarbeiter im Rettungsdienst des Landkreises Oldenburg entsprechende Schulungen inklusive Prüfung statt. Einmal jährlich gibt es beispielsweise eine Schulung zur Herz-Lungen-Wiederbelebung, alle zwei Jahre eine SOP-Schulung und alle drei Jahre eine Medikamentenschulung. „Unsere Mitarbeiter sind sehr gut und engagiert. Sie machen es uns einfach, die SOP umzusetzen und ihnen das Vertrauen zu geben“, sagt Peter Günther. Am Ende sei es der Patient, der davon profitiert.