Bei einer Razzia in einer Shisha-Bar an der Cramerstraße fanden die Ermittler nicht, wie erhofft, illegale Betäubungsmittel. (INGO MÖLLERS)

Razzia in einer Shisha-Bar in Delmenhorst: Am Donnerstagnachmittag sind zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und des Zolls in der „Q-Bar“ an der Cramerstraße für eine Durchsuchungsaktion angerückt. Die Razzia stand in Zusammenhang mit einem erfolgreichen Einsatz Ende Mai, bei dem die Ermittler unter anderem zwölf Kilogramm Kokain sichergestellt hatten. „Die Durchsuchung fand allerdings bei Unverdächtigen statt“, betonte Julia Höft, Sprecherin der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) Oldenburg. Die Dienststelle zur Bekämpfung von Organisierter Kriminalität leitete den Einsatz.

Nicht die Betreiber der Bar standen im Verdacht, sondern Kunden. „Wir sind nach unseren bisherigen Ermittlungen davon ausgegangen, dass es sich dort um einen Drogenumschlagplatz handelt. Doch dieser Verdacht hat sich nicht bestätigt“, erklärte Höft. Zumindest fanden die Beamten keine illegalen Drogen. Wohl aber mehrere Kilogramm unversteuerten Tabak. Was dann allerdings eher eine Frage für den Zoll als für das ZKI ist. Zudem schauten die Ermittler, ob sie weitere Beweise in dem aktuell laufenden Verfahren finden können. Weil bei dem Einsatz Ende Mai auch Schusswaffen und Munition von der Polizei beschlagnahmt worden sind, hatten sich die Beamten entsprechend vorbereitet und waren ebenfalls schwer bewaffnet erschienen. Mit wie vielen Einsatzkräften die ZKI angerückt war, wurde aus taktischen Gründen nicht gesagt. Unter anderem wurden auch zwei Drogenspürhunde eingesetzt.

Am 26. Mai war den Ermittlern ein „bedeutender Schlag gegen die organisierte Rauschgiftkriminalität gelungen“, wie es seinerzeit in einer Mitteilung hieß. Dabei wurde gezielt gegen seit Längerem im Verdacht stehende Drogenhändler und Schmuggler vorgegangen, unter anderem gab es damals mehrere Hausdurchsuchungen in Delmenhorst. In Groß Ippener wurden sogar vier Verdächtige festgenommen. Die Männer waren sozusagen auf frischer Tat ertappt worden, als sie auf dem Rückweg eines Drogentransportes aus den Niederlanden waren. Die Täter waren dabei in einem eigens für den Schmuggel präparierten Wagen unterwegs, in dem ein spezielles Drogenversteck eingebaut war. In dem Wagen fand die in Groß Ippener eingesetzte Oldenburger Spezialeinheit auch die besagten zwölf Kilogramm Kokain mit einem Verkehrswert von mehr als 600 000 Euro.

Die Polizei hatte am letzten Maisonntag insgesamt zwölf Wohn- und Geschäftshäuser in einer konzertierten Aktion durchsucht, neun davon in Delmenhorst. Neben den Waffen fanden die Beamten auch Rauschgift und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich.