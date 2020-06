Drei Verhandlungstage bedurfte es, bis es ein Urteil gegen einen 39-Jährigen Unternehmer aus der Kreisstadt gab. Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann wegen gewerbsmäßigen Betrug angeklagt. Letztlich verhängte die Strafrichterin am Amtsgericht eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen wegen Betrugs. Die Gewerbsmäßigkeit ließ sich nicht nachweisen.

Der Angeklagte hatte am 1. August 2018 einen sogenannten Trommelmischer, eine Anlage zum Rösten von Kaffee, angeboten. Eine Kundin aus Süddeutschland war sehr an dem Gerät interessiert und zahlte den vollen Kaufpreis in Höhe von 11 369,86 Euro sofort. Trotz dieser Zahlung lieferte der Wildeshauser Unternehmer die Maschine nicht. Als Grund nannte der Anklagte technische Probleme bei einem seiner Lieferanten, der in Polen beheimatet ist. Elektronische Steuermodule hätten nicht so funktioniert wie geplant.

Auf Mahnungen des Kunden reagierte der Angeklagte jedoch ebenso wenig wie auf spätere Schreiben eines Rechtsanwaltes. „Wegen der Probleme mit meinen Lieferanten war ich damals viel unterwegs, auch weil ich bereits gelieferte Maschinen nachbessern musste“, begründete der 39-Jährige die mangelhafte Kommunikation.

Gleichwohl bestritt er jeden gewerbsmäßigen Betrug: „Dann hätte ich ja schon bei dem Angebot für den Trommelmischer die Absicht gehabt, den Kunden über den Tisch zu ziehen.“ Er räumte aber ein, sich damals völlig unprofessionell verhalten zu haben.

Dieses Verhalten setzte sich offenbar auch im Prozess fort. Zum zweiten Verhandlungstermin im Oktober war der Angeklagte gar nicht erst erscheinen. Sein Pflichtverteidiger hatte auch keinen Kontakt zu seinem Mandanten. Erst ein bei der Verhandlung anwesender Medienvertreter konnten den Angeklagten erreichen.

Nicht mehr zahlungsfähig

Am letzten Verhandlungstag äußerte sich der Wildeshauser Unternehmer ziemlich ausführlich zu dem Vorwurf, er sei damals eigentlich schon nicht mehr zahlungsfähig gewesen: „Ich habe im Jahr 2015 einen Gewinn von 55 000 Euro ausgewiesen, 2016 waren es 71 000 Euro, 2018 dann 78 000 Euro.“ Aber die Situation seinerzeit sei sehr angespannt gewesen. Bei von ihm gelieferten Mischern hätte Brandgefahr bestanden, er wäre oft in Polen bei seinen Lieferanten gewesen. An die Anwaltsschreiben, Mahnungen oder Vollstreckungsbefehle konnte oder wollte er sich nicht erinnern.

Die Frage der Richterin, warum er denn dann nicht den bereits gezahlten Kaufpreis zurückerstattet habe, beantwortete er nicht. Dabei hatte er bereits in einem vorherigen Verfahrenstermin Ende 2019 angekündigt, die 11 369 Euro zurück zu überweisen. Bislang war dies jedoch nicht erfolgt. Der Angeklagte begründete dies damit, dass er eine rechtssichere Zahlungsabwicklung erreichen wollte.

Die Richterin hielt dem Angeklagten jedoch vor, mit dem gezahlten Kaufpreis seine laufenden Ausgaben bestritten zu haben. Sie hatte sich sämtliche Kontoauszüge kommen lassen und diese überprüft. Daraus ergab sich auch, dass der Unternehmer im Sommer 2017 bereits mit rund 36 000 Euro verschuldet gewesen war. Das Gegenargument des Angeklagten, er hätte jederzeit zahlen können, mochten weder die Richterin noch die Vertreterin der Staatsanwaltschaft glauben. Immerhin sind beim Amtsgericht Wildeshausen insgesamt 36 Vollstreckungsverfahren gegen den Wildeshauser anhängig. Zweimal war er bereits aufgefordert worden, eine Vermögensauskunft abzugeben. Dem war er zunächst nicht gefolgt, weshalb es auch zwei Haftbefehle gegen ihn gab. Weil er die betreffenden Forderungen dann jedoch zahlte, wurden die Haftbefehle aufgehoben. Auch Fahrten ohne Fahrerlaubnis und einmal ohne Versicherungsschutz waren im Auszug des Bundeszentralregisters vermerkt.

Richterin und Anklagevertreterin sahen den Vorwurf des gewerbsmäßigen Betruges als nicht erwiesen an. Dazu fehlten die fortlaufenden Betrugshandlungen. Der einfache Betrug war nach Auffassung der Vertreterin der Staatsanwaltschaft jedoch bewiesen. Sie forderte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 45 Euro. Der Pflichtverteidiger forderte einen Freispruch. Die Richterin folgte in ihrem Urteil weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Sie verhängte eine Geldstraße von 80 Tagessätzen zu je 50 Euro. Zudem wird der gezahlte Kaufpreis von 11 386 Euro beim Angeklagten eingezogen. Und er hat die Kosten des Verfahren zu tragen.