Delmenhorst zieht noch nicht die Notbremse. (Ingo Möllers)

Der Oberbürgermeister muss in diesen Tagen für seinen Corona-Kurs wieder eine Menge Prügel einstecken. Aktuell weist die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen darauf hin, dass für drei in der Nähe von Delmenhorst gelegene Kommunen eine nächtliche Ausgangssperre verhängt wurde. Auch in Bremen werde die Notbremse gezogen, erklären die Grünen in einem offenen Brief an Axel Jahnz (SPD). Sie fordern ihn zu konsequentem Handeln auf und für Delmenhorst „die gleichen Maßnahmen wie im Landkreis“. Der so Gescholtene weiß von den gestiegenen Inzidenzwerten in seiner Stadt, lässt den Krisenstabsleiter im Rathaus, Rudolf Mattern, aber erklären, man werde „weiter Augenmaß walten“ lassen.

Seit Tagen wird nur noch über einen Zeitpunkt gemutmaßt, wann Delmenhorst wohl daran gehe, die Corona-Regeln ebenfalls zu verschärfen. Es mag aber gar nicht an mangelndem Mut oder Tatenlosigkeit liegen, dass dieser Erwartung, wenigstens bis nach Ostern, nicht entsprochen wird. Vielleicht nimmt der Oberbürgermeister nur seinen Stadtrat sehr ernst? Dort wurde dem Vorschlag, die kreisfreie Stadt solle sich beim Land als Corona-Modellregion bewerben, zugestimmt. An diesem Sonnabend wird in Hannover beraten, ob Delmenhorst zu einer von 25 Kommunen zählen wird, die zur Öffnung von Geschäften, Kulturstätten und Straßencafés, gekoppelt an Schnelltests, berechtigt werden. Damit bekäme die Stadt die Chance für neue Möglichkeiten, die Beschränkungen von Bürgerrechten während der Pandemie zu steuern.

Axel Jahnz hat ein dickes Fell und wird die gerade geäußerte Kritik gut wegstecken. Es ist gut für die Stadt, ein Oberhaupt im Rathaus zu wissen, der nicht bei jedem Wind ins Straucheln gerät, sondern zur Erreichung längerfristiger Handlungsfähigkeiten perspektivisch denkt. Ob Delmenhorst Modellkommune wird, entscheidet sich dieses Wochenende. Der Hauptverwaltungsbeamte hat nichts veranlasst, was diese Bewerbung stören könnte.