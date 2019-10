Andrea Röpke hat zusammen mit Andreas Speit über rechte Strukturen im ländlichen Raum recherchiert. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Vor über 50 Zuhörern hat am Dienstagabend in der Stadtkirche die Journalistin Andrea Röpke ihr aktuelles Buch „Völkische Landnahme – Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos“ vorgestellt. Die erste Auflage des Ende Mai 2019 von Röpke und ihrem Kollegen Andreas Speitel herausgegeben Werks über völkisch-nationalistische Entwicklungen „auf dem Lande“ auch in Niedersachsen sei bereits vergriffen, erläuterte Gastgeber Pfarrer Thomas Meyer zu Beginn der von Citykirche und Breitem Bündnis gegen Rechts geplanten Veranstaltung. Doch zur Mitte Oktober beginnenden Frankfurter Buchmesse solle eine aktualisierte zweite Auflage vorliegen, versprach Röpke den Besuchern.

Aus niedersächsischer Sicht hätte die Veranstaltung kaum aktueller terminiert werden können. Schließlich war es am vergangenen Sonnabend am Rande des in Eschede liegenden Hofes Nahtz zu einer Demonstration gegen die dort bereits seit 2007 von der NPD durchgeführten Erntedankfeste und Sonnwendfeiern gekommen. Das besondere der diesjährigen Veranstaltung: Im Verlauf des Jahres hatte der NPD-Landesverband das Anwesen von Bauer Joachim Nahtz angekauft. Kritiker dieses Deals befürchten nun, dass es in Zukunft zu noch mehr rechtsradikalen Veranstaltungen in Eschede kommen könnte.

Röpke verdeutlichte in ihrem Vortrag, dass sich solche Befürchtungen durchaus mit ihren Recherchen decken. Speziell die Lüneburger Heide sei inzwischen ein Raum, in dem sich immer mehr völkisch-nationalistisch gesinnte Familien niederließen, um ihren Überzeugungen auch im alltäglichen Leben Ausdruck zu verleihen. Dabei könnten sich Aktivisten teils auf mehrere Generationen gleich gesinnter Landbewohner verlassen. In einem kurzen historischen Rückblick verwies die Autorin auf die im 19. Jahrhundert entstandene völkische Ideologie, nach der einer deutschen „Volksgemeinschaft“ gehuldigt wird, die „allem anderen“ überlegen sei.

Brauchtumspflege wie Volkstanz oder Kartoffelfeste, ökologischer Landbau und aktive Teilnahme an örtlichen Vereinen oder Ausübung eines Ehrenamts in Schulen und Kindergärten seien dabei wesentliche Vehikel, um sich im dörflichen Umfeld im vorpolitischen Raum Achtung und Anerkennung zu verschaffen. Teils sei es schwierig, die rechtsnationalen und rassistischen Teile dieser Landbewegung von anderen Öko-Aktivisten zu unterscheiden. Als ein Schlüsselwort dieser neuen rechten Szene könne der Begriff „Kulturaktion“ gesehen werden. Bemerkenswert sei, erklärte Röpke, dass sie durch ihre langjährigen Recherchen in der rechten Szene personelle Kontinuitäten von Kadern längst verbotener Organisationen wie „Wikingjugend“ und „Heimattreue Deutsche Jugend“ hin zu Gliederungen der Partei „Alternative für Deutschland (AfD)“ oder der „Identitären Bewegung“ nachweisen könne.

Vor allem das Erstarken der AfD-Gliederung „Flügel“ um den thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke und dessen Brandenburger Pendant Andreas Kalbitz lässt bei Röpke die Alarmglocken läuten. Diese dem völkischen Spektrum zugerechnete Parteigruppierung sei im gesamten rechtsextremistischen Raum gut vernetzt und kenne allenfalls taktische Abgrenzungsmanöver. Am Beispiel von Kalbitz und dem früheren Chef der niedersächsischen AfD-Jugend, Lars Steinke, sowie dem AfD-Kreisvorsitzenden von Diepholz zeichnete sie konkrete Bezüge ins rechtsradikale Lager nach. So war Kalbitz bereits 2007 bei einer Veranstaltung der Heimattreuen Deutschen Jugend auf dem heutigen NPD-Hof Nahtz präsent. Zugleich betonte die Referentin, dass die völkische Landnahme-Bewegung in sich sehr heterogen sei. Ein bestimmendes Merkmal sei jedoch ein intensiver Familienzusammenhalt, teils auch gekennzeichnet als „völkische Sippen“. Typisch für diese Subkultur seien Zivilisationskritik, Elitedenken, geschlechtsspezifische Rollenzuteilung, autoritäre Binnenstrukturen, Kinderreichtum, starke Reglementierung und Aufsicht der Kinder, aber auch massive Feindbilder, das Festhalten an Untergangs- und Bedrohungsszenarien und der Hang zur rechten Milieubildung.

Besondere Sorge bereitet Röpke die rigide Kindererziehung in dieser völkischen Subkultur, aus der zwar zahlreiche „Einserschüler“ und musikalisch gut ausgebildete Personen stammten, zugleich jedoch das Leben in einer „engen Welt“ propagiert werde, in der zum Beispiel Mädchen nicht die gleichen Rechte wie Jungen hätten. Aus diesem Umfeld stammten zahlreiche rechte Aktivisten, die Rassismus und Antisemitismus fast selbstverständlich verinnerlicht hätten. Zugleich räumte die Referentin mit dem nach ihrem Eindruck falschen Verständnis vom AfD-Wähler als reinem Protestwähler auf. Diese sechs Millionen wüssten zum größten Teil von den rechtsextremen Tendenzen in der AfD. Unter ihnen befinde sich vielmehr selbst ein „großer Anteil“ von Rassisten, die „demokratiemüde“ seien, lautete das Fazit von Röpke.