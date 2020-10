Die Flammen haben einen beachtlichen Schaden angerichtet, obwohl die Feuerwehr schnell alles unter Kontrolle hatte. (INGO MÖLLERS)

Bei einem Brand im ehemaligen Bahnhofsgebäude haben die Flammen in der Nacht auf Mittwoch einen beachtlichen Schaden angerichtet. Die Feuerwehr konnte mit 125 Einsatzkräften die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Erste Ermittlungen deuten auf einen rechtsmotivierten Brandanschlag hin.

Mitten in der Nacht erreichte die Feuerwehrleitstelle ein Anruf, dass ein Zimmerbrand an der Wittekindstraße entdeckt wurde. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass das ehemalige Bahnhofsgebäude mittlerweile komplett in Brand stand. Nach Informationen der Polizei Delmenhorst war das Feuer am Mittwoch gegen 3.15 Uhr ausgebrochen. Die Flammen hatten sich schnell bis zum Dach vorgearbeitet.

Obwohl mit 125 Einsatzkräften aller Ortsfeuerwehren Ganderkesees sowie der Berufsfeuerwehr Delmenhorst die Flammen rechtzeitig unter Kontrolle gebracht wurden und so ein weiteres Ausbreiten verhindern werden konnte, stellten die Ermittler einen Schaden von rund 500 000 Euro fest. Damit ist das ehemalige Bahnhofsgebäude zu großen Teilen durch das Feuer zerstört worden. In das Gebäude war das „Don Gantero“ eingezogen – eine Mischung aus Restaurant und Cocktailbar. Es ist vorerst nicht mehr nutzbar. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Morgen hinein. Durch die Mitarbeiter des Energieversorgers EWE wurde die Strom- und Gasversorgung des Gebäudes abgestellt.

Eine gute Nachricht hatten die Feuerwehrkräfte am Morgen trotz des schlimmen Ereignisses: Zu einem Personenschaden kam es bei dem Brand nicht. Neben mehreren Rettungswagen war auch der Malteserhilfsdienst eingesetzt. Auch das Deutsche Rote Kreuz unterstützte die Einsatzkräfte vor Ort. Gegen 4.30 Uhr trafen die zwölf Helfer ein und übernahmen die Verpflegung.

„Rechtsmotivierte Symbole“

Die Polizeibeamten stellten am Gebäude mögliche Einbruchspuren fest. „Derzeit laufen die Ermittlungen in alle Richtungen“, teilte die Polizeiinspektion Delmenhorst noch am Morgen mit. Im Verlauf des Tages fanden die Ermittler Spuren an dem Gebäude, die auf einen rechtsmotivierten Brandanschlag hindeuteten. So seien im Rahmen der Brandortbegehung „augenscheinlich rechtsmotivierte Symbole“ festgestellt worden, so die Pressestelle der Polizei. Genaue Hinweise auf den oder die Täter lägen aktuell noch nicht vor.

„Es wurde nun die Ermittlungsgruppe ‚Gantero‘ gegründet, die für derartige Fälle speziell ausgebildet ist und sich mit den weiteren Ermittlungen beschäftigen wird“, bestätigte Merle Behle von der Pressestelle der Polizeiinspektion Delmenhorst. Unter Mitwirken von Fachleuten der Brandermittlung und dem Staatsschutz wird die Ermittlungsgruppe in Kooperation mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg die weiteren Ermittlungen aufnehmen. Um diese nicht zu gefährden, könne die Polizei zurzeit keine weiteren Angaben zu Details machen.

Zur Klärung der Brandursache wurde ein Brandmittelspürhund eingesetzt, der den Tatort absuchte. Da sich das ehemalige Bahnhofsgebäude im Besitz der Gemeinde Ganderkesee befindet, wurde die zuständige Bürgermeisterin, Alice Gerken, über die Ermittlungen informiert.

Der Brandanschlag hatte ab morgens auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Wie die Nordwestbahn mitteilte, sei die Verbindung zwischen Bremen und Osnabrück zum Teil gesperrt. Der Zugverkehr zwischen Delmenhorst und Wildeshausen musste wegen der Nähe zum Brandort eingestellt werden. Ein Schienenersatzverkehr wurde für die Verbindung eingerichtet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 15590 in Verbindung zu setzen.