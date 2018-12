Das Feuer auf dem Gelände eines Autoteileverwerters in Hatten sorgte für eine starke Rauchentwicklung. (Nonstop News)

Auf dem Gelände eines Autoteile-Verwerters und Recycling-Betriebs im Hatter Ortsteil Munderloh hat sich am Dienstagmorgen ein Großbrand ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurde der Feuerwehr gegen 6.15 Uhr über Notruf gemeldet, dass Paletten in Brand stehen würden. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, stellten sie fest, dass sich der Brand bereits ausgebreitet hatte und auch Altfahrzeuge und Reifen bereits Feuer gefangen hatten.

Um an ausreichend Löschwasser gelangen zu können, musste die Munderloher Straße zwischen der Autobahn 28 und dem Helmerweg gesperrt werden. Diese Sperrung wurde zunächst von der Polizei vorbereitet, später durch die Straßenmeisterei vorgenommen. Zudem wurde die Anschlussstelle Hatten gesperrt. Ein Verlassen der Autobahn 28 war an der Anschlussstelle Hatten aus beiden Richtungen nicht mehr möglich.

Per Rundfunkdurchsage wurden Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Rauch zog am Morgen vom Brandort in Richtung Bremen. Über dem Brandort stand eine dicke schwarze Rauchsäule. Durch die Rauchentwicklung kam es auch zu Sichtbehinderungen auf der Autobahn 28. Nach aktueller Einschätzung der Polizei hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Bis zum vollständigen Ablöschen des Feuers wird es aber noch dauern.