Andreas Lembeck, Leiter der Regio-VHS Ganderkesee-Hude, steht zur Zeit vor der Herausforderung, die Kooperation mit der Gemeinde Hude zu retten. Und die Zeit drängt: Bis zum Sommer müssen die Verhandlungen abgeschlossen sein. (INGO MöLLERS)

Seit 1. Februar 2004 machen die Volkshochschulen in Ganderkesee und Hude gemeinsame Sache, doch seit ein paar Monaten knirscht es ein wenig im Gebälk. Verantwortlich dafür ist ein deutlich gestiegener Zuschussbedarf, der entstanden ist, nachdem der Regio-VHS insbesondere bei den Bildungsprojekten für Geflüchtete erhebliche Einnahmen weggebrochen sind. Und so steht Regio-VHS-Chef Andreas Lembeck gegenwärtig vor der Herausforderung, die Einrichtung einmal mehr neu zu erfinden.

„Die Gemeinde Hude hat den Kooperationsvertrag zwar mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 gekündigt, aber beide Gemeinden haben erklärt, dass sie die gemeinsame Arbeit im Prinzip fortsetzen wollen“, ist Lembeck optimistisch, dass die Zusammenarbeit auch noch eine Zukunft hat. Allerdings sei bei den anstehenden Verhandlungen, die im Frühjahr beginnen sollen, durchaus Eile geboten. „Schon aus organisatorischen Gründen brauchen wir eine Entscheidung noch vor der Sommerpause. Denn mit Blick auf das Haushaltsjahr 2021 müssen wir wissen, ob wir mit einer Regio-VHS Ganderkesee-Hude-Harpstedt oder nur mit einer Regio-VHS Ganderkesee-Harpstedt planen“, verdeutlicht der Regio-VHS-Leiter die Dringlichkeit.

Konnte die Regio-VHS in der Projektarbeit für Geflüchtete im Haushaltsjahr 2018 noch mit 1,6 Millionen Euro planen, so sind es in diesem Jahr nur noch etwas mehr als 400 000 Euro – also gerade einmal ein Viertel der damaligen Summe. „2015 war die Politik froh, dass es die Volkshochschulen gab, um die Geflüchteten zu qualifizieren. Wer hätte es auch sonst machen sollen? Das war eine Win-Win-Situation“, erklärt Lembeck. Doch schon damals sei absehbar gewesen, dass die vergleichsweise üppige finanzielle Ausstattung nicht lange Bestand haben würde.

Nun mündete die Entwicklung in einem höheren Zuschussbedarf, der nicht nur den Ratspolitikern in der Klostergemeinde sauer aufgestoßen ist. Denn hatte sich die Gemeinde Hude bislang immer mit etwa 80 000 Euro jährlich am Defizit der Regio-VHS beteiligt, so werden für das Haushaltsjahr 2020 bereits 110 000 Euro fällig. „Und rückwirkend könnten für die vergangenen Jahre noch weitere Nachzahlungen anstehen. Aber diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen“, erklärt Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew auf Nachfrage. Aber auch in den Haushaltsberatungen in Ganderkesee waren Ende vergangenen Jahres bereits Forderungen laut geworden, den wachsenden Zuschussbedarf des Eigenbetriebs Regio-VHS ab dem Haushaltsjahr 2021 zu deckeln. Wobei die Ganderkeseer Verwaltung traditionell dazu neigt, die Zuschüsse stets eher etwas pessimistischer zu rechnen, als sie dann am Ende tatsächlich benötigt werden.

Um Geld zu sparen, verzichtet die Regio-VHS in diesem Jahr darauf, 2,6 auslaufende Stellen (etwa von Projektmitarbeitern) wieder zu besetzen. Auch die bisherige Mitarbeiterin im Kulturbereich wird künftig durch einen Bundesfreiwilligendienstleistenden ersetzt. Darüber hinaus sieht Lembeck aber nur wenig Einsparpotenzial. „Unsere Strategie ist es eher, in anderen Bereichen zusätzliche Einnahmen zu generieren“, sagt der Regio-VHS-Leiter. Möglichkeiten gebe es insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung, wo man auch schon „kräftig tätig“ sei, wie er versichert: „Alleine mit Makramee-Kursen werden wir uns nicht sanieren können.“

Eine Lösung, um die Huder bei der Stange zu halten, könnte etwa sein, dass die Klostergemeinde zuvor fest definierte Leistungen gezielt einkauft. Lebedinzew hat aber betont, dass er ergebnisoffen in die Gespräche gehen werde und auch anderen Vorschlägen aufgeschlossen gegenüber stehe. „Wir haben eine Erfolgsgeschichte hinter uns, und wir hoffen, dass wir auch noch eine Erfolgsgeschichte vor uns haben werden“, macht er deutlich, dass die Huder durchaus an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert seien. Aber ein Weiter-so-wie-bisher sei nicht im Interesse einer gedeihlichen Partnerschaft.

Trotz der gegenwärtigen Ungewissheit macht sich Andreas Lembeck deshalb über den „Plan B“ auch noch keine Gedanken. „Es ist im Sinne aller Beteiligten, die Kooperation fortzusetzen“, unterstreicht er. Schon jetzt sei die Situation mit drei Volkshochschulen im Landkreis einzigartig in Niedersachsen. Auf der anderen Seite hält er allerdings eine gemeinsame Kreis-Volkshochschule – zumindest in absehbarer Zeit – politisch für nicht durchsetzbar. Dazu seien die einzelnen Interessen zu unterschiedlich.

Der Regio-VHS-Chef hofft unterdessen darauf, das die demografische Entwicklung seiner Einrichtung in die Karten spielt: „Wenn ich mir die Bevölkerungsprognosen anschaue, dann werden in fünf bis zehn Jahren deutlich mehr Menschen zu uns kommen, die nicht mehr arbeiten. Da erwarte ich einen starken Zulauf.“

Ein bisschen wehmütig blickt Lembeck in diesem Zusammenhang nach Großbritannien: „Dort gibt es Volkshochschulkurse teilweise von den Krankenkassen auf Rezept, und zwar als gezielte Maßnahme, um der Vereinsamung älterer Menschen vorzubeugen“, berichtet er und wünscht sich eine ähnliche Entwicklung auch hierzulande. In Deutschland würden die Krankenkassen zwar Gesundheits- und Reha-Kurse, etwa für Herz und Rücken, unterstützen. „Aber was spricht dagegen, auf diese Weise auch die Aktivitäten des Kopfes zu fördern?“, fragt Lembeck. Denn je länger die Menschen in der Lage seien, ihr Leben einigermaßen fit zu Hause zu gestalten, desto weniger Kosten müsse die Allgemeinheit tragen.