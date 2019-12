Regisseur Markus Weise (rechts) und die Initiatoren der Freilichttheater-Produktion "Der Brudermord" stecken mitten in den Planungen des Bergedorfer Sommertheaters 2020. Zurzeit wird unter anderem noch der Hauptdarsteller gesucht. (Jochen Brünner)

Ganderkesee-Bergedorf. Hinter einer der wichtigsten Personalien steht noch ein Fragezeichen. Denn Graf Christian, Hauptdarsteller des Stücks „Der Brudermord“, das ab Juli 2020 in einer großen Freilichttheater-Produktion auf dem Hof von Gerd Logemann in Bergedorf über die Bühne gehen soll, ist noch nicht besetzt. „Hierfür suchen wir noch etwa einen Darsteller Mitte zwanzig“, erzählt Regisseur Markus Weise. Schauspiel-Erfahrung ist natürlich von Vorteil, aber keine Bedingung.

„Abgesehen von Graf Christian ist die Grafenfamilie aber schon ganz gut besetzt“, lässt Weise durchblicken. So sei für die Grafenmutter Kunigunde ebenfalls eine Darstellerin gefunden wie für Christians Bruder Moritz. Gesucht würden dagegen noch ein Vertrauter Christians aus dem Volk (ebenfalls etwa Mitte zwanzig) – eine größere Nebenrolle, die drei Ritter, die schließlich den Mord verüben, sowie zwei etwa zwölfjährige Kinder.

„Es haben sich ganz viele Frauen beworben, die wir auch alle genommen haben“, schildert Weise die Situation nach dem ersten Casting im November. Die Konsequenz sei, dass sämtliche weibliche Rollen vergeben sind. „Allerdings fehlen uns noch elf Männer“, fordert der Regisseur ambitionierte Darsteller auf, sich zu bewerben. Zu den Überraschungen habe gehört, dass sich eine Frau vorgestellt habe, die früher einmal Balletttänzerin am Bremer Goethetheater gewesen sei. Was Weise zu der Überlegung veranlasst, ob er ihr noch einen besonderen Auftritt in das Stück hinein inszeniert.

Chance auch für Einsteiger

Es habe aber auch Interessierte gegeben, die einfach Lust gehabt hätten, dabei zu sein und mit einer kleinen Statistenrolle völlig zufrieden seien. „In der Regel können die Leute ihre Fähigkeiten selbst ganz gut einschätzen“, hat der Regisseur festgestellt. Grundsätzlich sei er aber ein Freund davon, auch Neulingen und Talenten eine Chance zu geben, wenn sie das Zeug für größere Aufgaben hätten, will Weise niemand davon abhalten, sich zu bewerben. Was im Übrigen auch für die Hauptrolle gelte. Der Darsteller des Grafen Christian müsse zwar nicht reiten können, sollte aber zumindest keine allzu großen Berührungsängste vor Pferden haben, da er in einigen Szenen im Sattel sitze. Damit das bei den Vorstellungen unfallfrei klappt, gibt es im Vorfeld ja nicht nur umfangreiche Proben, sondern Weise baut auch auch auf „gewisse Freilufttheater-Tricks“, die sich in solchen Fällen bewährt hätten.

Insgesamt beinhaltet der „Brudermord“ knapp 50 Rollen, die von rund 40 Darstellern ausgefüllt werden sollen. „Einige kleinere Rollen sind so angelegt, dass ein Darsteller auch zwei Charaktere verkörpern kann“, sagt Weise. Auf Musik aus der Konserve will der Regisseur übrigens komplett verzichten. Stattdessen sei geplant, eine mittelalterliche Band in das Stück zu integrieren.

Das nächste Casting findet am Sonnabend, 11. Januar, statt. Dann hofft der Regisseur, auch einen Hauptdarsteller zu finden. Interessierte, die an der Produktion mitwirken wollen, können sich unter der Telefonnummer 0 42 22 / 82 93 an Initiator Gerd Logemann wenden.

Ab Anfang/Mitte April 2020 kommen dann rund 40 Proben auf die Darsteller zu, um den „Brudermord“ auf die Bretter zu bringen. Geprobt wird jeweils montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 19 bis 22 Uhr in der Gaststätte „Bergedorfer Krug“, in der Woche vor der Premiere sogar täglich. Zwischen der Premiere am 23. Juli und Anfang September 2020 stehen insgesamt elf Aufführungen auf dem Programm, wobei der Spielbetrieb während der Sommerferien (und der Olympischen Spiele) etwa drei Wochen ruhen werde, wie Logemann ankündigt.