Ein Reh auf der Fahrbahn hat am Montag in Neerstedt für einen Unfall mit hohem Sachschaden gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Wildeshausen gegen 4.54 Uhr mit seinem Wagen auf der Hauptstraße in Richtung Kirchhatten. In Höhe Spatzenweg lief plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 27-Jährige nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Wildeshauser mit einem Baum, einer Straßenlaterne und einer Hecke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13 000 Euro. Das Auto des 27-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. „Der Wildeshauser blieb glücklicherweise unverletzt“, berichtet die Polizei.