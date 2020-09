Bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen ist ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades am Montagabend leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte er gegen 21 Uhr auf der Glaner Straße in Richtung Huntlosen mit einem Reh, dass die Fahrbahn überquerte und ihn zu Fall brachte. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Da das Reh am Unfallort verendete, verständigten die Beamten einen Jagdpächter.