Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitag, 21.45 Uhr, und Sonnabend, 0.30 Uhr, drei Reifen eines roten Golf zerstochen und dessen Heckscheibe beschädigt. Das Fahrzeug war nach Polizeiangaben in einem Wendehammer an der Fridtjof-Nansen-Straße abgestellt. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.