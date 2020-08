Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter, der im Zeitraum zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr, an der Straße Am Holz in Elmeloh die Reifen zweier dort abgestellter Autos zerstochen hat. Die Fahrzeuge waren laut Einsatzbericht auf dem Parkplatz eines Wohnhauses abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf je 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 0 44 31 / 94 11 15 entgegen.