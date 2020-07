Wildeshausen. Ein leicht Verletzter und hoher Sachschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich vergangenen Dienstag, 21. Juli, in Wildeshausen ereignete. Ein 80-jähriger Autofahrer aus Baden-Württemberg war gegen 13.20 Uhr auf der Kreisstraße 248 in der Bauerschaft Bühren unterwegs, als plötzlich der Vorderreifen seines Wagens platzte und er daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, erläutert die Polizei. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Dabei wurde der 80-Jährige leicht verletzt, eine sofortige medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. An dem Wagen entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 11 500 Euro.