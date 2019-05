Für ein einheitliches Erscheinungsbild der Delbus setzte sich Delmenhorsts Kämmerin Dr. Cornelia Heintze vor 25 Jahren ein. (INGO MÖLLERS)

In das von der Stadt Delmenhorst zur Verfügung gestellte Atelier auf dem Nordwollegelände zieht bald für ein Jahr ein neuer „Stadtkünstler“ ein. Am 1. Juli tritt dort Nikola Blaskovic die Nachfolge von Knut Eckstein an, der in dem Atelier zurzeit noch als Stipendiat der Stadt kreativ ist. Nikola Blaskovic hatte die Jury mit seinen Zeichnungen überzeugt, in denen er Gefühle wie Trauer, Ärger, Wut oder auch Gerechtigkeit thematisiert. Er war einer von acht Bewerbern um das Künstler-Stipendium. Blaskovic ist 1962 in Zadar in Kroatien geboren worden, lebt bereits seit seinem vierten Lebensjahr in Deutschland und studierte unter anderem an der Hochschule für Künste in Bremen. Seit 1989 fördert die Stadt Delmenhorst junge Nachwuchskünstler aus Delmenhorst und der Region mit dem Stipendium auf der Nordwolle und bindet sie auf diese Weise ein Jahr an sich. „Stadtkünstler“ waren bisher Harald Liebig, Birgit Wick, Siegmund Schneider, Theresia Janssen und Knut Eckstein (1. Juni 1994).



Die Niederdeutsche Bühne Delmenhorst blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück – und zwar auf eine derart erfolgreiche, dass für die nächste Spielzeit nun vier statt bisher drei Inszenierungen geplant sind und die Zahl der Abo-Ringe auf sieben erhöht werden soll. Die drei Inszenierungen der jüngsten Saison sahen sich 20 607 Zuschauer an – ein Rekordergebnis. Und die Zahl der Abonnenten stieg um elf Prozent (2. Juni 1994).



Die Delbus biete kein einheitliches Erscheinungsbild, kritisierte Delmenhorsts Kämmerin Dr. Cornelia Heintze im Stadtwerkeausschuss. Schon die Bushaltestellen seien verschieden gestaltet und gäben ein unterschiedliches Bild ab. Drei Werbeagenturen sollen nun mit der Suche nach einem einheitlichen Look beauftragt werden und Konzepte anbieten (2. Juni 1994).



Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Delmenhorst und dem Oldenburger Land bekommen ein neues Gesangbuch. Das neue Liedgut soll erstmals zum Gottesdienst am ersten Advent auf den Kirchenbänken liegen. Damit dann auch die Begleitung auf der Orgel ohne falsche Pfeifentöne klappt, befasste sich jetzt der erste Niedersächsische Kirchenmusikerkongress im Blockhaus Ahlhorn mit dem neuen Liederbuch. Und das Interesse war groß: Fast 100 Kirchenmusiker aus den lutherischen Landeskirchen Oldenburg, Hannover und Braunschweig nahmen an der Tagung teil und informierten sich über die neuen Töne. Zehn Jahre lang ist an der Neufassung des Gesangbuchs gearbeitet worden, weil das alte Liederbuch „kaum Dichtungen des zwanzigsten Jahrhunderts enthält“, wie der Wildeshauser Kantor und Vorsitzende des Oldenburger Landesverbands evangelischer Kirchenmusiker, Ralf Grössler, erklärte. „Das Material ist veraltet, Sprache und Ausdrucksweise sind nicht mehr zeitgemäß.“ Unter anderem die Sacro-Pop-Richtung, mit der Elemente der Popmusik in die Kirchen gebracht und Jugendliche als Musiker in das kirchliche Geschehen eingebunden wurden, hat neue Lieder entstehen lassen. Aber auch bekannte Choräle sind nach wie vor im neuen Gesangbuch enthalten, einige allerdings in einer tieferen und von der Gemeinde leichter zu singenden Tonart. Auch damit müssen sich nun die zumeist nebenamtlich tätigen Kirchenmusiker vertraut machen (1. Juni 1994).



Der CDU-Kreisverband Delmenhorst hat einen neuen Vorsitzenden: Wolfgang Jochims. Beim Kreisparteitag im Landgasthaus Zur Pultern entfielen auf den bisherigen CDU-Fraktionsgeschäftsführer 72 von 75 Stimmen. Zu seinem Stellvertreter wurde Christian Büngers gewählt. Er löst den Hasberger Hermann Thölstedt ab, der nicht wieder kandidierte. Als weitere stellvertretende Vorsitzende wurde Anke von Wittke-Grothenn in ihrem Amt bestätigt (3. Juni 1994).



74 Kinder aus der nach der Reaktorkatastrophe vom 26. April 1986 strahlenverseuchten ukrainisch-weißrussischen Region um Tschernobyl erleben zurzeit einen vierwöchigen Erholungsurlaub in der Region. Sie wohnen bei Ganderkeseer und Delmenhorster Familien. Die Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 14 Jahren werden nicht nur hoffentlich gut erholt und um viele schöne Erlebnisse reicher wieder in ihre Heimat zurückkehren, sondern auch mit einem Geschenk: Ihnen kommt der Erlös des ersten Ganderkeseer Ganterlaufs zugute. Die Benefizveranstaltung, an der insgesamt 187 Läufer und Wanderer teilnahmen, die alle ein Startgeld für den guten Zweck zahlten, fand große Resonanz. Start und Ziel war der neue Marktplatz, wo Bürgermeister Hans-Christian Schack die Läuferinnen und Läufer per Startschuss auf die Strecke schickte. Die von der Gemeinde Ganderkesee und dem Arbeitskreis Ganterlauf organisierte Veranstaltung wurde von vielen Ganderkeseer Vereinen, Unternehmen und Geschäftsleuten unterstützt (6. Juni 1994).



In Delmenhorst kostete im vergangenen Jahr ein Einfamilienhaus im Durchschnitt 298 000 Mark. Damit lag die kreisfreie Stadt über dem statistischen Mittel von 220 000 Mark im Bezirk Weser-Ems. Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht der Bezirksregierung hervor. Demnach sind auch Eigentumswohnungen in Delmenhorst zurzeit sehr begehrt. Ihr Marktanteil am Kauf bebauter Grundstücke erreichte an der Delme 45 Prozent, während er im Regierungsbezirk bei 40 Prozent liegt. Wohnbauland in mittlerer Lage kostete im Vorjahr in Delmenhorst mit Erschließungskosten durchschnittlich 190 Mark pro Quadratmeter (7. Juni 1994).

Wer noch weiter in Nachrichten und Geschichten vergangener Tage stöbern möchte, kann das in unserem Archiv online unter www.weser-kurier.de/plus/archiv tun.