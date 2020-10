Ein 38-jähriger Rennradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt worden. Gegen 14.45 Uhr fuhr der Unfallverursacher auf der Straße Westtangente in Richtung Weststraße. Nach Angaben der Polizei hielt der 56-jährige Autofahrer an der Kreuzung zur Delthuner Straße zunächst an. Trotzdem übersah er den vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer. Bei der Kollision wurde der der 38-Jährige leicht verletzt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Bußgeld- sowie Strafverfahren eingeleitet.