Auf der Intensivstation des Josef-Hospitals Delmenhorst sind resistente Keime nachgewiesen worden. Die Situation sei aber unter Kontrolle, teilten die verantwortlichen Ärzte mit. (Ingo Möllers)

Gefährliche Klinikkeime sind nun auf der Intensivstation des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD) nachgewiesen worden. Zwei Patienten haben sich mit VRE-Keimen infiziert, teilt das Krankenhaus mit. VRE steht für Vancomycin-resistente Enterokokken. „Zum Glück gibt es, anders als bei anderen Krankenhauskeimen, noch genügend Antibiotika, mit denen man effektiv behandeln kann“, erklärt der Chefarzt der Klinik für Interdisziplinäre Intensivmedizin, Bernd Miele. Den Ärzten sei es gelungen, die Infektion zu beherrschen, sodass der Keim im Blut beziehungsweise den Wunden der beiden Patienten nicht mehr nachweisbar sei.

Dass die Keime erst während der Behandlung der Patienten aufgefallen sind, liegt daran, dass sie im Gegensatz zu anderen Keimen, die resistent gegen Antibiotika sind, nicht routinemäßig bei der Einlieferung gesucht werden. Das JHD hält sich bei diesen Screenings von neuen Patienten an die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert-Koch-Instituts, teilt das JHD mit. Deswegen ist nicht sicher, ob die Patienten die Viren bereits mit ins Krankenhaus gebracht haben oder ob sie sich erst dort infizierten. Um aber die weitere Ausbreitung der VRE-Keime zu verhindern, hat das Krankenhauses bereits das städtische Gesundheitsamt informiert und alle Patienten der Intensivstation speziell auf den Keim untersucht. Bei sieben weiteren Patienten war der Test positiv.

Schnell auf den Keim reagieren

„In diesen Fällen wurde der Keim also nachgewiesen, es sind aber keine Symptome einer Infektion vorhanden“, erklärt Klaus Gutberlet, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Leiter des Hygieneteams, das nun sein Hauptaugenmerk darauf richtet, die Intensivstation von den Keimen zu befreien. Allerdings lässt sich die Gefahr, sich mit solchen Bakterien zu infizieren, nicht ganz verhindern, wie Frank Starp, Ärztlicher Direktor des JHD, sagt: „Wichtig ist, dass man in so einem Fall schnell und richtig reagiert.“ Dazu gehört, dass die betroffenen Patienten isoliert wurden, damit sie die Keime nicht auf andere Patienten übertragen. Zudem wurden die Keime genauer untersucht. Bei dieser Typisierung stellte sich heraus, dass sie nicht zum selben Bakterienstamm gehören. „Einige Fakten, wie zum Beispiel die unterschiedliche Antibiotikaresistenz der nachgewiesenen Erreger, deuten darauf hin, dass einige Patienten eventuell bereits vor dem Klinikaufenthalt den Keim im Darm getragen haben könnten“, führt Gutberlet weiter aus.

Denn die besagten Enterokokken kommen bei jedem Menschen im Darm vor. Problematisch wird es eben nur, wenn sie eine Resistenz gegen Antibiotika entwickeln. Sollte dann ein betroffener Patient auch gerade ein schwaches Immunsystem haben, kann es zu einer Infektion kommen, die dann in diesem speziellen Fall nicht mit der Antibiotikum Vancomycin behandelt werden kann. Genaue Zahlen, wie weit die resistente Form dieser Enterekokken verbreitet ist, gibt es nicht. Das Robert-Koch-Institut hat aber festgestellt, dass die Verbreitung zunimmt.

Alle Mitarbeiter sensibilisiert

Um eine weitere Verbreitung zu verhindern, hat das Hygieneteam des Krankenhauses noch einmal alle Mitarbeiter sensibilisiert. Auch Besucher der Patienten, bei denen der Keim nachgewiesen wurde, werden auf die erhöhten Hygienemaßstäbe hingewiesen. Neben der essenziell wichtigen permanenten Desinfektion der Hände ist in den Zimmern der Patienten mit VRE das Tragen von Schutzkitteln und Handschuhen nun Pflicht. Gutberlet: „Da das auf der Intensivstation zur Routine gehört, ändert sich für unser Personal wenig. Wir haben aber nochmal ausführlich nachgeschult und haben aktuell zusätzlich auch das Tragen eines Mundschutzes veranlasst.“ Zudem wird die gesamte Intensivstation aktuell desinfiziert, denn oft werde der Keim über Flächen übertragen. Zudem wurde wegen der aktuellen Situation die Frequenz der routinemäßigen Desinfektionsmaßnahmen erhöht, heißt es in einer Stellungnahme des Delmenhorster Krankenhauses. Dass die Belegungszahlen unmittelbar vor Weihnachten immer besonders niedrig sind, dürfte dem JHD-Team dabei in die Karten spielen, sodass die Belastung für Patienten relativ gering halten werden kann.

„Unser Hygieneteam hat die Situation unter Kontrolle und wird auch an den Weihnachtsfeiertagen mit vollem Einsatz daran arbeiten, die Lage weiter zu entschärfen“, verspricht Frank Starp, der Ärztliche Direktor. „Wir bedauern sehr, dass die aktuelle Situation für Patienten und Angehörige eine zusätzliche emotionale Belastung darstellt.“