Am Mittwoch wird es eine weitere Sonderratssitzung in Delmenhorst geben. Darin soll es erneut um den Nachtragshaushalt gehen, sprich: die Übernahme des Josef-Hospitals (JHD) in städtische Trägerschaft. Grundlage für diesen zweiten Anlauf, nachdem das Zahlenwerk erst am vergangenen Freitag wie berichtet in geheimer Abstimmung scheiterte, ist ein Antrag der Linken-Fraktion. Sie beruft sich auf Paragraf 79 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Darin heißt es: „Hält der Hauptausschuss das Wohl der Kommune durch einen Beschluss der Vertretung, eines Stadtbezirksrates oder eines Ortsrates für gefährdet, so kann er gegen den Beschluss innerhalb einer Woche Einspruch einlegen.“

Edith Belz, Fraktionsvorsitzende der Linken, führt aus, dass durch das Votum des Stadtrates gegen die Übernahme des JHD ein noch höheres finanzielles Risiko für die Stadt entsteht, weil nun auf einen Schlag Bürgschaften und andere Verpflichtungen in Höhe von 22,8 Millionen Euro bezahlt werden müssen. „Mit diesen finanziellen Verpflichtungen droht darüber hinaus die Handlungsunfähigkeit der Kommune für die nächsten Jahre.“ Die Stadt würde unter Aufsicht von Hannover gestellt, sodass die Kommunalaufsicht bis zur Haushaltskonsolidierung das Sagen hätte.

Weitere finanzielle Fallstricke

Die Belastungen für die Stadt bei Nicht-Übernahme des Krankenhauses stellen sich aktuell sogar noch drastischer als bisher vermutet dar. Das hat Oberbürgermeister Axel Jahnz am Wochenende den Fraktionsvorsitzenden mitgeteilt. In einem Brief an die JHD-Beschäftigten vom Montag formulierte er es so: „Es gibt einige neue Erkenntnisse, die wir am kommenden Mittwoch noch einmal in den politischen Gremien vortragen wollen und auch müssen. Vielleicht können wir doch noch einen Weg für ein kommunal geführtes Haus finden.“ In einer E-Mail an die Politiker, die am Sonntag um 22.26 Uhr verschickt wurde und die unserer Redaktion vorliegt, wird ein finanzieller Schaden für die Stadt von 34,7 Millionen Euro vorgerechnet. Neben den schon bekannten Posten, unter anderem 13 Millionen Euro für eine Bankbürgschaft beziehungsweise 6,7 Millionen Euro als Sicherheit für die Überlassung des Krankenhauses an der Wildeshauser Straße an die Holding JHD, hat die Finanzverwaltung am Wochenende noch weitere Fallstricke gefunden, die teuer werden könnten. Unter anderem drei Millionen Euro Fördermittel für den Neubau am Standort Innenstadt, mit denen Planungsleistungen bezahlt wurden.

Weitere 16,7 Millionen Euro kommen demnach allein bis Ende Mai auf die Stadt zu, damit der Krankenhausbetrieb aufrecht erhalten wird. Dass die Stadt ab dem 1. März für die Fortführung des Betriebes aufkommen muss, auch wenn sie nicht Besitzerin werden sollte, erklärt sich aus ihrer Versorgungsverpflichtung. Und ein externer Investor scheint nicht in Sicht. Das jedenfalls habe der vorläufige Insolvenzverwalter Rainer Eckert Jahnz am Wochenende mitgeteilt. Was verwundert, weil bisher alle am Insolvenzverfahren beteiligten Juristen und auch die Krankenhausgeschäftsführung betont hatten, dass es private Interessenten gebe. Und ob die neue Nachricht, dass jetzt doch kein Investor bereit steht, die Zweifler im Rat umstimmt, muss sich zeigen.

Die Verantwortlichen planen derweil weiter in alle Richtungen. „Da wir aber alle den Ausgang dieser Debatte nicht absehen können, möchten wir Ihnen heute auch signalisieren: Eine Rekommunalisierung ist eine sehr gute, aber nicht die einzige denkbare Lösung. Wir sind nach wie vor fest von der Sanierungsfähigkeit und einer erfolgreichen Zukunft unseres Krankenhauses überzeugt“, schrieb Hospital-Geschäftsführer Florian Friedel in einem internen Rundschreiben an alle Beschäftigten des JHD am Montag. Und: „Sollte die Stadt sich also nicht für die Übernahme entscheiden, werden wir daran arbeiten, unser Sanierungskonzept in einem anderen Modell schnell in die Umsetzung zu bringen.“

Heftige Kritik übte auch die Gruppe SPD/Piraten am Ratsbeschluss. „Eine grundsätzliche Blockadehaltung, das scheinbare Unvermögen, Fakten aufzunehmen und zu bewerten und zum Teil auch Angst vor der eigenen Verantwortung“ hätten zu der Ablehnung des Nachtragshaushaltes geführt. Harter Tobak, zumal in vielen anderen politischen Parteien die Überraschung groß war, dass bei der SPD mehr Fraktionsmitglieder als erwartet mit Nein gestimmt haben müssen. Beweisen lässt sich das aber nicht. „Persönliche Animositäten und der Wunsch, Denkzettel zu verteilen, waren anscheinend auch ausschlaggebend dafür, dass unsere Stadt jetzt in die Haushaltsnotlage geschickt und das Krankenhaus bestenfalls privatisiert, schlimmstenfalls geschlossen wird“, werden die Nein-Sager kritisiert.



Die öffentliche Sondersitzung des Rates beginnt am 31. Januar um 18.30 Uhr in der Markthalle. Dann sollen auch JHD-Geschäftsführer Friedel und einer der Insolvenzverwalter zu Wort kommen.