Der Abriss des Rewe-Marktes am Huntetor in Wildeshausen hat in dieser Woche begonnen. Hier entsteht ein moderner Neubau. (Martin Siemer)

Der Rewe-Einkaufsmarkt am Huntetor wird in wenigen Tagen Geschichte sein. Eine Fachfirma ist derzeit mit dem Abriss des Gebäudes und des auf dem gleichen Grundstück befindlichen Getränkemarktes beschäftigt. Der Handelskonzern errichtet einen modernen Neubau am Eingang zur Innenstadt. Dieser soll schon im Herbst 2020 eröffnet werden. Die Verkaufsfläche wächst von derzeit 1380 Quadratmetern (inklusive Getränkemarkt und Bäcker) auf dann 1625 Quadratmeter.

In der vergangenen Woche wurde der heutige Markt komplett ausgeräumt. Die Waren wurde auf andere Märkte in der Region verteilt. Dort sind auch ein Großteil der insgesamt 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt, bevor sie nach der Neueröffnung im Herbst wieder nach Wildeshausen wechseln. Mit dem jetzigen Abriss geht eine über vier Jahre dauernde Planungs- und Genehmigungsphase zu Ende. Im Dezember 2015 hatten sich die Wildeshauser Kommunalpolitiker erstmals mit den Neubauplänen des Rewe-Konzerns beschäftigt.

Das direkt daneben befindliche Hotel und Restaurant Wolters hatte 2015 geschlossen. Investor Wolfgang Warkotz hatte die Immobilie erworben und abreißen lassen. Damit entstand insgesamt knapp 7700 Quadratmeter Platz für den Neubau des Rewe-Marktes und entsprechender Parkflächen.

Allerdings gab es von Anfang an Verzögerungen beim Planungsablauf. Unter anderem hegte auch der Landkreis Oldenburg Bedenken gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Dort sah man die Nähe zum ebenfalls neuen Aldi-Markt an der Harpstedter Straße kritisch. Dieses Versorgungszentrum ist nur wenige hundert Meter von Rewe-Standort entfernt und bietet neben Aldi noch einen Netto-Discount. Aldi hatte seinen Neubau mit rund 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche im Dezember 2019 eingeweiht. Letztlich zog der Landkreis seine Einwände jedoch zurück.

Diskussionsbedarf gab es im Bauausschuss des Stadtrats auch über den Neubau als solchen. So hatte Jens-Peter Hennken (CDW) angeregt, auf dem neuen Gebäude zusätzliche Wohnraum zu schaffen. Dafür zeigten sich die Investoren jedoch nicht offen. Ein Streitthema war auch die Begrünung der Parkplatzes. Während Ratsabgeordnete dort mindestens acht Bäume pflanzen lassen wollten, ließ sich der Konzern auf nicht mehr als zwei Bäume an der Zufahrt zum Parkplatz ein. Auch eine Begrünung des Daches lehnte der Konzern ab. Allerdings soll entlang der Straße Huntetor eine Hainbuchenhecke gepflanzt werden.

Der neue Markt mit seiner vergrößerten Parkfläche hat zudem Auswirkungen auf die Verkehrsführung am Huntetor. Dort wird eine Querungshilfe eingerichtet, die Fußgängern und Radfahrern ein sichereres Überqueren der Fahrbahn ermöglichen soll. Zudem muss die Zufahrt zur gegenüberliegenden HEM Tankstelle angepasst werden.

In den neuen Rewe Markt zieht auch die Bäckerei Weymann ein, die vor knapp einem Jahr die Filiale an der Wildeshauser Westerstraße geschlossen hatte. Am neuen Standort soll es neben einem Verkaufsgeschäft auch ein Café mit bis zu 40 Sitzplätzen geben.

Für den Lebensmittelhändler Rewe gilt – wie auch für die Märkte am Westring – die „Wildeshauser Liste“. Danach darf der Anteil an sogenanntem „Aperiodischen Bedarf“ maximal zehn Prozent der Verkaufsfläche betragen. Gemeint sind damit Gebrauchsgüter, die mittel- und langfristig benötigt werden. Dazu zählen unter anderem Bekleidung, Textilien, Schuhe und Lederwaren oder Spielwaren. Aber auch elektronische und elektrische Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Fahrräder oder Mobiltelefone. Der Verkauf dieser Artikel ist begrenzt, um damit die Händler in der Wildeshauser Innenstadt zu schützen.

Anders als Aldi, wo die Kunden während der Neubauphase einen zweiten Markt in Wildeshausen nutzen konnten, hat Rewe nur im Umland Alternativen anzubieten. Das Unternehmen ist schon aus diesem Grund daran interessiert, den Neubau möglichst schnell zu vollenden. Aber was Aldi in gut neun Monaten geschafft hat, das will auch Rewe zustanden bringen. Somit wartet die Stadt Wildeshausen beim Thema Nahversorger nur noch auf Lidl am Westring. Auch dort steht möglicherweise eine Erweiterung beziehungsweise ein Neubau an.