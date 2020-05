Der Gerichtssaal ist oft der Ort, an dem Opfer, Zeugen und Täter ein grausames Ereignis noch einmal mit einer Fülle an Details nacherzählen. Doch manchmal kann ein Richter auch den Dank für „heldenhaftes Handeln“ aussprechen, wie dies Sebastian Bührmann im Oldenburger Landgericht am Dienstag gleich mehrfach tat. Nur dem mutigen Einschreiten vieler Delmenhorster ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verdanken, dass sich am 6. November 2019 in der Bäckerei an der Ecke Bahnhof- und Wittekindstraße kein Mord ereignete. Die Frau überlebte die Attacke des Ex-Mannes, der sich mit zwei Messern auf sie stürzte und letztlich nur am Hals verletzte.

Da wäre zum Beispiel ein damals 14-jähriges Mädchen, welches in der Bäckerei gerade ein schulisches Praktikum absolvierte. Sie versuchte mit einem Ofenschieber, den Mann von seiner Tat abzuhalten. Von diesem Kampf trug die Schülerin äußerlich nur leichte Verletzungen davon. Doch mit den psychischen Folgen kämpft sie bis heute und erschien deshalb auch nicht vor Gericht. Eine weitere Zeugin, die während eines Spaziergangs mit dem Kinderwagen die Tat miterlebte, hat mit schweren Angstzuständen zu kämpfen.

Während der Richter diese beiden Schilderungen nur aus den Akten der Polizei vortrug, konnte er eine weitere Frau in seinem Saal vernehmen. Als Hotelfachfrau hat diese Zeugin ihren Arbeitsplatz direkt gegenüber dem Tatort. Hilfeschreie hätten sie auf die Tat aufmerksam gemacht, mit einem Pfefferspray sei sie dem Opfer zu Hilfe gekommen. „Das haben Sie toll gemacht“, sagte Richter Bührmann. „Danke, dass Sie das so sehen. Mein Mann ist deswegen noch heute sauer“, entgegnete daraufhin die Frau.

Was den Ehemann dieser Zeugin wahrscheinlich umtreibt, ist die Gefahr, die sich die Beteiligten aussetzen, um ein Leben zu retten. Auch ein Syrer ging dieses Risiko ein. Vor Gericht schilderte er, wie er gemeinsam mit der Hotelfachfrau zur Tat schritt. Mit einem Klammergriff bändigte der kräftige 55-Jährige schließlich den Täter. Er konnte verhindern, dass der Angreifer eine zweite Attacke starten konnte. Auch hierfür fand der Richter Worte der Wertschätzung: „Es freut mich, dass Sie in unserem Land sind.“ Der Syrer hatte angegeben, seit viereinhalb Jahren in Deutschland zu leben.

Auch eine junge Mutter alarmierte geistesgegenwärtig die Polizei. Dabei war sie mit ihrem Säugling unterwegs, der damals nur wenige Wochen alt war. „Die Erinnerung an diesen Tag ist ganz verschwommen, wie ein Traum“, sagte die 23-Jährige vor Gericht. Am ersten Verhandlungstag war auch deutlich geworden, dass der Sohn seinen Vater tatkräftig daran hinderte, die Mutter noch schwerer zu verletzen. Das Opfer hatte an diesem Tag also mindestens sechs Schutzengel.

Und gleichzeitig sind diese Helfer allesamt Zeugen, die an dem Vorwurf des versuchten Mordes kaum einen Zweifel lassen. Auch die Blut- und DNA-Spuren an beiden Tatwaffen führen dazu, dass sich das Gericht mit der Frage nach dem Ob kaum noch beschäftigen muss. Viel schwieriger ist es für alle Prozessbeteiligten, die Frage nach dem Warum zu klären. Auch das psychiatrische Gutachten von Matthias Eibach konnte dieses Rätsel nicht vollständig aufklären. Für den Experten besteht kein Zweifel daran, dass der Angeklagte über einen Zeitraum von zehn Jahren an einer Schizophrenie mit Verfolgungswahn leidet. Die Krankheit blieb aber unbehandelt.

Eibach selbst benötigte in einer ersten Befragung fünf Stunden, bis der Angeklagte konkret über seine Symptome berichtete. Erst während einer zweiten Sitzung zeigte sich dann die „Massivität der Symptome“, wie es Eibach vor Gericht formulierte. „Seit vielen Jahren machen ihm schwarze Gestalten Angst“, schilderte der Psychiater. Nach einer Recherche im Internet sei sich der Mann sicher gewesen, dass dies Dschinns seien. Diese habe er dann versucht, mit Koranversen zu vertreiben.

In seinem Gutachten nennt Eibach Schlüsselereignisse im Leben des Angeklagten. Nach einem Herzinfarkt war der Täter seit 2013 fortlaufend krank geschrieben und konnte nicht mehr arbeiten, sein Herz ist kaum noch leistungsfähig. Der Bewegungsradius beschränkt sich für den heute 45-Jährigen auf wenige hundert Meter. Als die Ehe dann in die Brüche ging, vereinsamte er zunehmend. Hinzu kam der Einsatz eines SEK-Kommandos, welches fälschlicherweise die Wohnung des Mannes stürmte.

Als Erklärung für die Schizophrenie kommen für Eibach auch genetische Ursachen in Frage. So leidet eine Schwester ebenfalls unter der Krankheit und erhält eine entsprechende Medikation. Trotz der wahnhaften Vorstellungen und Halluzinationen sieht Eibach aber keinen symptomatischen Zusammenhang zur Tat. „Es gab nie eine Stimme, die ihm etwas befiehlt“, sagte der Psychiater. Ebensowenig habe sich der Angeklagte als eine Art Jesus gefühlt, der in einer göttlichen Mission handele.

Die Motive der Tat sind auch deshalb kaum aufzuklären, weil der Angeklagte angibt, sich an gar nichts zu erinnern. „Das Wiegen bei der Polizei ist der erste Moment, an den er sich erinnern kann“, sagte Psychiater Eibach. Auch in seinen zwei langen Befragungen habe er keinerlei Anzeichen für eine Erinnerung an die Tat entdecken können. Bei der Schizophrenie seien durchaus derartig wahnhafte Taten möglich, an die sich die Erkrankten überhaupt nicht erinnern.

Offenbar hält es sogar der Verteidiger für angebracht, den Angeklagten in einer Psychiatrie unterzubringen. Für einen Strafverteidiger formulierte er eine ungewöhnliche Frage: „Kann eine solche Tat auch eine Art Dammbruch für die Zukunft sein?“ Damit spielte er auf einen wesentlichen Aspekt der Rechtsnorm für eine dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie an: mögliche weitere Gewalttaten. „In diesem Fall hat das Opfer überlebt. Das Risiko könnte im Laufe der Jahre steigen“, antwortete Eibach. Am 12. Mai wird der Prozess fortgesetzt.