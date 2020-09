Die Zimmerleute haben einen guten Job gemacht: Am Dienstag wurde zum Richtfest für die neue Kindertagesstätte an der Schreberstraße eingeladen. (INGO MÖLLERS)

An der Schreberstraße tut sich was. Unweit der Grundschule Annenheide soll eine neue Kindertagesstätte entstehen. Damit wird ein weiterer Schritt in Richtung Erweiterung des Kinderbetreuungsangebotes zurückgelegt: Bis 2022 jedes Jahr ein neuer Kindergarten, das ist das ambitionierte Vorhaben der Stadt. Ein Vorhaben, das auch dringend notwendig ist, denn allein in diesem Jahr fehlen 190 Kindergarten- und 220 Krippenplätze. Daher dürfte es nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch Eltern gefreut haben, dass am Dienstag Richtfest gefeiert wurde. Der Holzrahmenbau veranschaulicht die Größe der Kita, die sich auf 1296 Quadratmetern ausdehnt und in der ab Sommer kommenden Jahres 105 Kinder spielen und lernen sollen.

Der Erste Stadtrat, Markus Pragal, hatte sich tapfer seinen Weg auf das Dach gebahnt: Gefühlt, so sagte er, hätte er erst gestern dem ersten Spatenstich beigewohnt, nun stehe das hölzerne Grundgerüst der Kita. „Es ist toll, nach so kurzer Zeit wieder hier stehen zu dürfen und Richtfest zu feiern, wenn auch in stark reduzierter Form“, sagte Pragal. Dabei sei es keine Selbstverständlichkeit, dass es trotz der aktuellen Umstände bisher keine Verzögerungen des Bauvorhabens gab.

Der reibungslose Ablauf ist wohl auch den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre zu verdanken, denn die Kita an der Schreberstraße ist bereits die dritte ihrer Art: Die Errichtung wird in einer seriellen Holzständerbauweise vorgenommen. Eine Maßnahme, die die Planungs- und Bauzeiten verkürzen und Kosten einsparen soll. In dieser Manier wurden schon die DRK-Kita Das-Regenbogen-Kinderland in unmittelbarer Nachbarschaft zur Käthe-Kollwitz-Schule und die Kita an der Moorkampstraße, die im Januar dieses Jahres Einweihung feierte, konstruiert. „Der große Vorteil dieser seriellen Bauweise ist, dass wir die ganzen Pläne sozusagen in der Schublade liegen haben“, berichtete Andrea Vennebörger, Fachdienstleiterin im Bereich Neubau und Erweiterungsmaßnahmen. Damit könne Zeit gespart werden, es seien keine neuen Baukonstruktionen zu entwickeln. „Wir wollen möglichst schnell, aber gründlich das Angebot an Kitas erweitern“, sagte Vennebörger. Betreiber der neuen Kita wird die Kindertagesstättengesellschaft Himpelchen und Pimpelchen aus Stuttgart.

Auf einer Besichtigungstour durch den Rohbau stellte Vennebörger das Konzept der hölzernen Konstruktionsweise vor. „Vorne ist der Eingangsbereich mit Anmeldung und Büro. Nach hinten hinaus wird ein offenes Gebäudekonzept verfolgt.“ Bei der Konstruktion wurde zudem Wert darauf gelegt, dass die Gruppenräume gleich groß sind, sodass die zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen, die dort künftig betreut werden, gleiche Voraussetzungen bekommen. „Nur der Integrativen Gruppe werden aufgrund des erhöhten Platzbedarfs größere Räume zur Verfügung gestellt“, ergänzte sie. Zudem verfüge das Gebäude über Bewegungsräume mit mobiler Trennwand, kleine Förderräume, die individuell beispielsweise für Elterngespräche oder die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen genutzt werden können, und einen separaten Bereich für gastronomische Zulieferer beim Speiseraum.

Die neue Kita gliedert sich in ein ganzheitliches Konzept ein, wonach die Kinderbetreuungsstätten in unmittelbarer Nähe zu den Grundschulen positioniert werden. Außerdem bietet der Standort vor allem Eltern einen entscheidenden Vorteil, wie Vennebörger findet: „Die Kita verfügt über 26 Parkplätze und liegt zudem an einer Umfahrt, das heißt, Eltern können an der einen Straßenzufahrt einfahren, ihre Kinder absetzen und am anderen Ende der Straße ausfahren.“

Mit der Kindertagesstätte an der Schreberstraße, ein Name wird noch gesucht, ist der erhöhte Bedarf an Betreuungsplätzen aber noch lange nicht gedeckt. „Es ist schon eine planerische Herausforderung, denn schließlich haben wir vor einigen Jahren aufgrund rückläufiger Geburtenraten über die Schließung von Grundschulen gesprochen“, gibt Pragal zu bedenken. „Heute geht der Trend in die andere Richtung und darauf mussten wir zügig reagieren.“ Jetzt soll es in schnellen Schritten weitergehen. Geplant ist unter anderem der Bau einer Kita im Stadtteil Stickgras, die 2022 eröffnet werden soll. Außerdem sollen Kindertagesstätten an der Westfalenstraße und im Stadtteil Deichhorst entstehen. „Die Kita an der Westfalenstraße ist beschlossen, wir sind dabei, die Finanzierung zu planen“, sagte Pragal. In Deichhorst müsse erst noch ein geeignetes Grundstück gefunden werden.

Als weiteres Standbein des Projekts zur Erweiterung des Betreuungsangebotes für Kinder gilt die Tagespflege. Tagesmütter sollen künftig Eltern entlasten. Derzeit fänden Qualifizierungskurse statt. Außerdem wird von städtischer Seite diskutiert, für Tagesbetreuer Wohnungen anzumieten, um langfristig zusätzliche Betreungsplätze anbieten zu können.