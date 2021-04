Hester Engel, Fachbereichsleiterin für Mathematik und Naturwissenschaft an der Oberschule Harpstedt (links), zeigt Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse (rechts) den neuen voll verglasten Demonstrationsabzug im Chemieraum. (INGO MöLLERS)

Der Chemieunterricht lebt vom Experimentieren. Davon ist Hester Engel überzeugt. Die Fachbereichsleiterin für Mathematik und Naturwissenschaft an der Oberschule in Harpstedt versucht deshalb, trotz Corona ihre Möglichkeiten auszuschöpfen und Experimente durchzuführen. Und diese Möglichkeiten haben sich seit einigen Wochen noch einmal deutlich vergrößert. Denn seit Anfang März ist nach rund siebenmonatiger Bauzeit die umfangreiche Sanierung der drei Fachräume für Biologie, Chemie und Physik abgeschlossen. „Wir sind wunschlos glücklich“, sagte Engel während eines kleinen Rundgangs, zu dem der Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse in den Osterferien eingeladen hatte.

961.000 Euro hat die Samtgemeinde Harpstedt für die Sanierung des naturwissenschaftlichen Bereichs der Schule in die Hand genommen. „Lange waren die alten Räume unverändert“, erklärte Wöbse. Aus pädagogischen Gründen war im vergangenen Sommer jedoch die Zeit reif, um diese Baustelle anzugehen. „Wir haben nicht nur das Nötigste vom Nötigsten gemacht. Die Räume sind so ausgestattet, dass sie viele Jahre zukunftsweisend sind“, betonte Wöbse. Unter anderem wurde die alte Einrichtung komplett ersetzt und die gesamte IT-Versorgung mit Netzwerkverteilern, LAN-Verkabelungen und WLAN-Accesspoints neu installiert.

Doch das ist längst nicht alles. Bei dem Rundgang durch die neuen Fachräume erläuterte Bernd Siemers, der seitens der Samtgemeinde das Projekt federführend begleitete hatte, sämtliche Baumaßnahmen im Detail. Er berichtete, dass sogar eine Mauer weichen musste. Denn: „Die Unterrichtsräume sollten für 32 Schüler ausgelegt sein“, erklärte Siemers. Mit dem alten Physikraum wäre dies nicht möglich gewesen. Um ihn von 81 auf 104 Quadratmeter zu vergrößern, wurde deshalb eine Wand versetzt und ein gutes Stück des Vorbereitungsraums abgeknapst. Bei den beiden anderen Fachräumen war dies nicht notwendig. Der Chemieraum ist ebenfalls 104 Quadratmeter groß, für den Biologieunterricht gibt es einen Raum mit fast 82 Quadratmetern.

Freies Sichtfeld

Komplett neu angelegt wurde auch die Medienversorgung in den drei Fachräumen. „Die Strom-, Gas- und Datenversorgung zu jedem Lehrer- und Schülerarbeitsplatz erfolgt über die Decke. Sie können vom Lehrerpult aus elektrisch hoch- und runtergefahren werden“, erläutert Siemers. Das habe den Vorteil, dass die Schüler ein freies Sichtfeld haben, wenn die Medienversorgung nicht benötigt wird. Für die Chemielehrerin Hester Engel bringt die Neuerung aber noch einen weiteren positiven Effekt: „Ich muss die Kinder nicht mehr ständig ermahnen, die Hände von den Armaturen wegzulassen. Sie sind jetzt außer Reichweite.“

Auch alle Wasser- und Abwasserleitungen sind erneuert worden. Im Zuge dessen wurden die Waschmöglichkeiten erweitert. So verfügt jeder Fachraum nunmehr über einen Laborspülenblock und eine Laborspülreihe mit drei oder vier Handwaschbecken. „Es gibt jetzt auch Kalt- und Warmwasser, das war vorher nicht so“, berichtete Bernd Siemers.

Drei neue Abzüge

Das neue Highlight im Chemieraum ist der voll verglaste Demonstrationsabzug, den die Lehrer für Experimentierversuche nutzen können. „Es herrscht richtiges Labor-Feeling“, freute sich Fachbereichsleiterin Engels über diese Neuerung. Darüber hinaus gibt es für Schülerversuche zwei zusätzliche Tischabzüge. Die Ablüftung erfolgt über das Dach – getrennt von der normalen Lüftungsanlage der Fachräume, die ebenfalls neu erschlossen wurde. „Es gibt neue Luftauslässe, und es ist geräuscharm“, betonte Bernd Siemers.

Die Medienlifte an den Schülerplätzen lassen sich von der Decke elektrisch hoch- und runterfahren. (INGO MöLLERS)

Im Zuge dieser Arbeiten ist in allen Räumen auch eine neue Akustik-Rasterdecke mit modernen LED-Leuchten und automatischer Lichtsteuerung eingebaut worden. Für den Fußboden wurde ein neuer Belag aus Kautschuk ausgewählt. Auch der Hausanschluss für die Stromversorgung in der ganzen Schule wurde neu installiert. Denn in den Anschlussschränken mit der veralteten Technik war eine Erweiterung für zusätzliche Verteilungen nicht mehr möglich.

In den drei Vorbereitungsräumen, die zu den Fachräumen gehören, gab es – abgesehen von der Verkleinerung im Physikbereich – ebenfalls einige Neuerungen. Zur Freude der Fachbereichsleiterin Engel sind diese nun mit zahlreichen Aufbewahrungsschränken und Rollwagen ausgestattet. Die Gefahrstoffschränke im Vorbereitungsraum für Chemie sind sogar an eine eigene Abluftanlage angeschlossen. Außerdem gibt es in jedem Vorbereitungsraum einen Lehrerarbeitsplatz, ein Anrichtebord mit allen Medienanschlüssen sowie Spülmaschinen. „Wir stecken aber nicht alles in die Spülmaschinen. Die Kinder sollen auch selbst spülen. Denn Aufräumen gehört zum Experimentieren dazu“, betonte Engel.

Kindgerecht und praktikabel

Während der Bauphase musste der naturwissenschaftliche Unterricht übergangsweise in andere Räume verlegt werden. Das gelang mit viel Pragmatismus. Unter anderem nutzten die Lehrer den Gebäudeteil auf der anderen Straßenseite, in dem es alte naturwissenschaftliche Räume gibt. "Wir haben Möglichkeiten gefunden, um auszuweichen", betonte Hester Engel. Dennoch ist sie froh, dass "wir die neuen Räume endlich nutzen können.“ Auch ihr Kollege Janek Schröder, der Biologie an der Harpstedter Oberschule unterrichtet, lobte die neuen Räumlichkeiten: "Es ist alles viel kindgerechter und praktikabler." Als Beispiel nannte er die Materialschränke, die es in jedem Fachraum gibt: "Die Schüler können dort selbstständig Sachen wie Mikroskope rausholen."

Die Oberschule hofft, dass die neue Ausstattung auch für künftige Schüler ein Anreiz und ein Pluspunkt ist. „Im Mai starten die Anmeldungen für das nächste Schuljahr. Wir hoffen, dass die moderne Technik Eltern und Schüler überzeugt“, sagte Konrektorin Ute Hegen.

Zur Sache

Was ist noch zu tun?

Derzeit laufen noch die letzten Restarbeiten in der Harpstedter Oberschule. In den drei Fluren und den beiden Treppenhäusern vom Ostflügel wird die Beleuchtung erneuert und die Sicherheitsbeleuchtung saniert. Diese Arbeiten sollen in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. Danach ist erst einmal Ruhe. Zumindest vorerst. „Wir planen jetzt schon, alle Klassenräume mit Datennetzwerk zu erweitern“, sagte Bernd Siemers von der Samtgemeinde. Wahrscheinlich Ende des Jahres soll es damit losgehen. „Der Hauptteil wird aber erst im nächsten Jahr passieren“, fügte er hinzu.