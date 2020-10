Auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Emden/Leer ist es am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Hatten und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost zu einem Unfall gekommen, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 27-jährige Führerin eines SUV fuhr auf dem Überholfahrstreifen, als direkt vor ihr ein bislang unbekannter Autofahrer unvermittelt ebenfalls auf ihre Spur wechselte. Die 27-Jährige musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine nachfolgende 32-Jährige konnte darauf nicht so schnell reagieren und fuhr mit ihrem schwarzen Kleinwagen auf den vorausfahrenden SUV. Direkt dahinter kam es durch die Vollbremsungen der Vorausfahrenden zu einer weiteren Kollision. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem roten Fahrzeug auf den Wagen einer 28-Jährigen auf.

Durch den Verkehrsunfall wurden zunächst beide Fahrstreifen blockiert, sodass der Verkehr bis zur Bergung über den Seitenstreifen umgeleitet werden musste. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Alle vier Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird von der Autobahnpolizei auf etwa 28 000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf den noch unbekannten Autofahrer sowie den riskanten Fahrstreifenwechsel geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0 44 35 / 9 31 60 zu melden.