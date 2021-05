Detlef Kreye, Vorsitzender des Kreislandvolks, fordert, die Population von Wölfen zu regulieren. (Lino Mirgeler/dpa)

Die Wiederansiedlung des Wolfs verunsichert die Tierhalter im Landkreis Oldenburg: „Die jüngsten Vorfälle in Schönemoor und im Wardenburger Ortsteil Benthullen haben zu einem Aufschrei bei unseren Nutztierhaltern geführt“, berichtet Detlef Kreye, Vorsitzender des Kreislandvolkverbandes. „Es geht die Angst um, dass die Wölfe sich hier ansiedeln und es zu noch mehr Rissen kommt.“ Kreye spielt damit auf die Risse von Schafen im April an, als in Benthullen 18 Schafe und in Schönemoor ein Schaf gerissen worden waren. Die Bestätigung der DNA-Probe stehe zwar noch aus, auf einer Wildkamera sei der Wolf aber schon gesichtet worden.

Für Milchviehhalterin Jana Eilers aus Schönemoor hat der Vorfall konkrete Folgen: „Ich lasse meine jungen Tiere nicht mehr auf die Weide, nur die älteren Rinder können noch raus.“ Ihr macht vor allem Angst, dass der Riss nur 500 Meter von ihrem Stall entfernt geschah. „Es ist ein mulmiges Gefühl“, sagt sie.

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) schätzt die Zahl der in Deutschland lebenden Wölfe inzwischen auf 128 Wolfsrudel, 35 Paare und zehn territoriale Einzeltiere. Derzeit berät eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe über die Entnahme sogenannter „Problemwölfe“. Diese Tiere zeigen kein scheues Verhalten gegenüber dem Menschen oder haben bereits Nutztiere gerissen. „Der Wolf wird immer den bequemsten Weg bei der Beschaffung seiner Beute wählen. Und das sind unsere Nutztiere, die durch die Einzäunung nicht flüchten können“, ist Kreye sich sicher.

Nicht nur die Schafhalter fürchten sich vor der steigenden Wolfspopulation. Auch Pferde- und Mutterkuhhalter haben Angst, ihre Tiere auf der Weide zu lassen. Landwirt Cim Fenske aus Benthullen-Harbern hält sechs Zuchtstuten mit ihren Fohlen seit dem Vorfall im Stall: „Die kleinen Fohlen sind eine leichte Beute für den Wolf.“ Er hat Angst, dass der Wolf sich fest in Benthullen ansiedelt und vermehrt. „Unsere Pferde sollen auf die Weide. Das ist wichtig für die gesunde Entwicklung der Fohlen“, betont Fenske, der die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Herdenschutz für nicht ausreichend hält. „Ein Wolf kann ohne Probleme einen Zaun überwinden. Und außerdem: Wie würde unsere Landschaft aussehen, wenn wir überall zwei Meter hohe Zäune hätten?“, fragt er.

Finanzieller Schaden

Ein Landwirt, der Tiere verliere, erleide einen erheblichen finanziellen Schaden, der nicht voll ausgeglichen werde. So sei der Antrag auf Entschädigung durch einen Wolfsriss ein komplizierter bürokratischer Akt, der oft mehrere Monate dauere. In dieser Zeit seien die Weidetierhalter auf sich alleine gestellt.

„Dass der Wolf sich wieder ansiedelt, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Nämlich dafür, dass sich unser Naturschutz auszahlt. Ein großes Raubtier wie der Wolf kommt nur zurück, wenn der Lebensraum stimmt“, erklärt Kreye. Die Kulturlandschaft habe sich aber in den letzten Jahrzehnten stetig verändert. „Wir sind ein sehr dicht besiedeltes Land mit vielen Nutztieren. Der Wolf muss lernen, dass er in der Nähe vom Menschen nichts zu suchen hat“, fordert der Landvolk-Vorsitzende eine Regulierung der Wolfspopulation. Weiterhin bemängelt er, dass die Diskussion um den Wolf nicht mehr auf fachlicher Ebene geführt werde, sondern Tierhalter für die Äußerungen ihrer Sorgen angefeindet werden würden.

Auch ein Herdenschutzhund sei teuer und nicht problemlos zu halten. „Weidetierhaltung und eine hohe Wolfpopulation schließen sich gegenseitig aus“, meint Kreye. „Wir fordern, den Bestand der Wölfe frühzeitig zu regulieren und nicht abzuwarten." Derzeit nehme der Wolfsbestand jedes Jahr um 30 Prozent zu.