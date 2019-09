Schüler und Eltern der Schule an der Ellerbäke halten verpflichtenden Nachmittagsunterricht nicht mehr für eine gute Lösung. Die Teilnahme am Ganztagsangebot soll deshalb ab dem Schuljahr 2013/2014 wieder freiwillig erfolgen. (Janina Rahn)

Ganderkesee-Bookholzberg. Die Schule an der Ellerbäke hat seit mehreren Jahren ein massives Problem mit sinkenden Anmeldezahlen. „Seit 2011 haben wir etwa ein Drittel unserer Schüler verloren“, erklärte Schulleiter Jan-Michael Braun am Mittwoch im Ausschuss für Schulen, Jugend und Sport. Hatte die Oberschule in Bookholzberg etwa im Jahr 2013 noch 550 Schüler, so sind es aktuell nur noch 340. Einen wesentlichen Grund für den Rückgang der Anmeldungen haben die Verantwortlichen jetzt im pädagogischen Konzept der „teilgebundenen Ganztagsschule“ ausgemacht, das bei Eltern und Schülern zunehmend weniger Akzeptanz finde. Um zu erreichen, „dass künftig wieder mehr Schüler aus unserem Einzugsbereich in Bookholzberg bleiben“, wie Braun sagte, will die Schule das Konzept jetzt erneut ändern und ab dem Schuljahr 2020/2021 wieder als „offene Ganztagsschule“ auftreten.

Wenn man Eltern aus Bookholzberg frage, warum sie ihre Kinder an der Oberschule in Ganderkesee anmelden, werde das pädagogische Konzept ganz häufig als Grund für den Wechsel angegeben, schilderte Braun die Situation. Während die Schüler gegenwärtig verpflichtet sind, an zwei Tagen in der Woche an der siebten und achten Stunde teilzunehmen, soll es künftig an drei Tagen ein AG-Programm auf freiwilliger Basis geben. Bei einer Umfrage im Frühjahr habe sich eine deutliche Mehrheit von Schülern und Eltern dafür ausgesprochen, das Konzept zu ändern. Auch der Schulelternrat und die Gesamtkonferenz haben dem Vorhaben bereits zugestimmt.

„Der Ganztagsbetrieb steht und fällt mit den Angeboten“, meinte SPD-Ratsherr Marcel Dönike. So müsse die Schule damit kalkulieren, für gute Angebote auch Geld in die Hand zu nehmen. Braun schwebt dagegen eher eine Kooperation mit Sportvereinen und anderen Institutionen vor. Allerdings sei die Planung zunächst „etwas knifflig“, weil der Schule noch keine verbindlichen Anmeldezahlen vorliegen würden. „Sport- und Koch-AGs laufen immer, aber mit Beginn der Pubertät wird Schule zunehmend uncool“, befand Braun. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Nachfrage erst wieder im zehnten Jahrgang steige. Dann seien die Angebote zur Prüfungsvorbereitung in Deutsch, Mathematik und Englisch besonders gefragt.

Nicht alle Politiker begeistert

Die Mitglieder des Ausschusses beschlossen zwar einstimmig, den notwendigen Antrag an die Landesschulbehörde, der bis zum 1. Dezember vorliegen muss, zu unterstützen. In der Diskussion aber ergab sich ein durchaus gemischtes Bild. FDP-Fraktionschefin Marion Daniel nannte die Entwicklung einen „Rückschritt“, weil die Schule die teilgebundene Ganztagsschule erst 2013 mit großer Euphorie und vielen guten Argumenten auf den Weg gebracht habe. Grünen-Ratsfrau Anika Hofmann bezeichnete die Situation als „befremdlich“ angesichts der großen Nachfrage nach Hortplätzen und nachschulischer Betreuung an den Grundschulen. „Und von der vierten zur fünften Klasse ist es ja nun kein derber Entwicklungssprung“, erklärte sie.

Selbst Jan-Michael Braun konnte sich die Aversion gegen den verpflichtenden Nachmittagsunterricht nicht wirklich erklären und zog den Vergleich mit dem „gallischen Dorf“. Vor sechs Jahren hatte die damalige Schulleiterin Daniela Knipper das pädagogische Konzept umstellen lassen. Die Schule könne damit den sich wandelnden gesellschaftlichen Aufgaben besser Rechnung tragen. Kinder seien an den Nachmittagen nicht mehr auf sich allein gestellt, was einer „Vereinsamung“ und dem „Solokonsum“ am Computer oder vor dem Fernseher entgegen wirke. Die Ernährung sei tendenziell ausgewogener, wenn die Schüler in der Schule zu Mittag essen würden. Schließlich könne man auch der Heterogenität der Schüler mit einer Ganztagsbetreuung besser begegnen. Vor 2013 hatte die Schule ebenfalls Nachmittagsunterricht auf freiwilliger Basis angeboten, woran sich etwa ein Fünftel der Schüler beteiligt hatte.

Die Haupt- und Realschule Ganderkesee hatte bereits 2004 ihr verpflichtendes Ganztagsangebot aufgegeben, den Schritt damals aber mit personellen Engpässen begründet. Seit der Zusammenlegung zur Oberschule gibt es dort ebenfalls einen „offenen Ganztagsbetrieb“.