Mit einem Rettungshubschrauber musste ein Rollerfahrer nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. (BRITTA PEDERSEN/DPA)

Delmenhorst. Tödlich endete für einen 28 Jahre alten Delmenhorster ein Unfall auf der Bremer Straße. Wegen lebensgefährlicher Verletzungen war er dem Rettungshubschrauber Christoph 26 in ein Krankenhaus geflogen worden, doch die Ärzte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Das teilte die Polizei mit. Zu dem Unfall ist am Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr gekommen. Der 28-Jährige fuhr mit seinem Roller in Richtung Innenstadt, als er nach rechts von der Straße abkam. Warum, ist bislang noch unklar. Auf jeden Fall streifte er dort einen Straßenbaum und krachte schließlich in die verglaste Seite einer Bushaltestelle. Dort lag er, bis der Notarzt zur Erstversorgung eintraf. Die Schadenshöhe am Fahrzeug und der Bushaltestelle beträgt laut Polizeischätzung circa 4000 Euro.