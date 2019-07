Beim Weinfest rund um die Markthalle bieten wieder drei Winzer und drei Händler ihre Weine an. (INGO MÖLLERS)

Riesling, Rosé und Rotwein – diese und viele andere Köstlichkeiten bieten drei Weingüter und drei Weinfachhändler an drei Tagen vom 8. bis 10. August an. Denn an diesem Wochenende lädt die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) wieder zum Delmenhorster Weinfest in und rund um die Markthalle ein.

Der Innen- wie auch der Außenbereich der Markthalle soll sich dann wieder in eine einladende Weinlandschaftverwandeln, kündigt Claudia Schnier von der DWFG an, die für die Organisation des Weinfestes verantwortlich ist: „Der etwas großzügigere Aufbau hat sich im vergangenen Jahr bewährt. Auch in diesem Jahr werden wir die Markthalle und den Außenbereich stimmungsvoll dekorieren.“

Unter den Anbietern sind auch dieses Jahr wieder drei Winzer, alle aus Rheinland-Pfalz. „Wir bringen einen kleinen Auszug unserer Weine mit“, erzählt Laura Schmitt, die Juniorchefin des Weinguts Liebfrauenstiftshof aus Wallertsheim beim Bad Kreuznach. „Zum Beispiel unseren grauen Burgunder trocken, die Huxelrebe Auslese süß und den Riesling Beerenauslese.“ Neben ihrem eigenen Lieblingswein, dem gelben Muskateller trocken („Der ist so schön fruchtig und frisch – genau richtig für den Sommer“), hat sie dann auch noch ihren Portugieser Rosé halbtrocken im Gepäck.

Die Delmenhorster trinken nämlich gerne Rosé, ist auch Heike Matheus-Bollig aufgefallen. Ihr gehört das Weingut Matheus in Trittenheim bei Trier. „Rosé ist der Renner“, erzählt die Winzerin, die im vergangenen Jahr erstmals mit beim Delmenhorster Weinfest dabei war. „Delmenhorst hat sich im vergangenen Jahr gelohnt, denn ich habe viele interessante Kontakte geknüpft. Die Delmenhorster Kunden haben regelrecht bestellt, was ich das nächste Mal mitbringen soll: viel Rosé.“ Bei ihrer Premiere im Vorjahr konnte Matheus-Bollig aber nicht nur gute Erfahrungen machen: „Als ich das erste Mal in Delmenhorst war, dachte ich: ‚Die Stadt ist wirklich tot.‘ Außerdem war der Platz für meinen Stand ungünstig. Ich war so in einer Ecke versteckt. Und dann sind uns auch noch während eines Gewitters wegen einer Windböe 50 Gläser kaputtgegangen“, erzählt sie.

Dementsprechend wertet sie das Weinfest in Delmenhorst spontan mit „okay“ – das Weinfest in Oldenburg hingegen, wo Matheus-Bollig ebenfalls vertreten ist, als „sehr gut“. „Dort habe ich auch schon viele Stammkunden. Ich habe denjenigen, die nicht kommen können, vorgeschlagen, dass sie doch auch nach Delmenhorst zum Weinfest fahren können“, sagt Matheus-Bollig. „Aber die Reaktionen waren eher verhalten.“ Dennoch kommt sie wieder – in der Hoffnung, dass es 2019 doch noch besser läuft.

Einen ihrer Rosés, die sie dann mitbringen wird, ist der leichte Blanc de Noir. Den hat das Land Rheinland-Pfalz sogar mit der Goldenen Kammerpreismünze ausgezeichnet. Ansonsten wird sie den Delmenhorstern hauptsächlich den für die Region typischen Riesling präsentieren. Aber auch Chardonnay, Grauburgunder und sogar ein alkoholfreies Getränk ist dabei: der Perlinger Traubensecco.

Auch das Weingut Dohlmühle aus Flonheim, südlich von Wallertsheim, wird wieder beim Fest mit einer Auswahl von Weinen dabei sein. Neben den Winzern bieten außerdem drei Händler, beispielsweise Müsken-Weine auf dem Rathausplatz, die edlen Getränke aus dem Süddeutschen Raum an. Der Pfälzer Weintreff aus Weyhe begrüßt seine Kunden auch dort; italienische Weine präsentiert der Feinfachhandel La Piazza aus Delmenhorst.

Ausreichend Alternativen

Wer Wein nicht mag, der muss übrigens nicht zwangsläufig gleich zu Hause bleiben, denn beim Weinfest gibt es auch eine Auswahl an Alternativen: Laut DWFG lockt etwa eine Cocktailbar mit sommerlichen Getränkekreationen. Darüber hinaus schenken Mitarbeiter der DWFG an einem eigenen Stand in der Markthalle Bier und Softgetränke für die Besucher aus. Und da der Mensch nicht nur trinken kann, sondern auch gerne dazu die ein oder andere Kleinigkeit speist, sind auch ofenfrische Brezeln, Käsespieße, Bratwurst vom Rost, Flammkuchen und frische Burger von der Geschmacksfabrik zu erwerben.

Natürlich ist an den drei Tagen auch wieder für musikalische Unterhaltung gesorgt. Schließlich gehört zum Wein auch der Gesang. Deswegen leitet das Duo Don Mendo am Donnerstag ab 19 Uhr den musikalischen Auftakt zum Delmenhorster Weinfest ein. Am späteren Abend übernimmt dann DJ Heinz Nawrath. Am Freitagabend dann sollen ab 19 Uhr die Twinns für ausgelassene Stimmung sorgen. Auch am Sonnabend wird wieder Livemusik zum Wein geboten: Ab 19 Uhr treten Detlef Blanke und Silvy Braun auf, begleitet werden sie an diesem Tag von DJ Goli.

Das Delmenhorster Weinfest findet vom 8. bis 10. August in der Markthalle und umzu statt. Am Donnerstag startet das Weinfest um 18 Uhr, an beiden darauffolgenden Tagen bereits um 17 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.