Um Fördergelder vom Bund zu bekommen, muss die Samtgemeinde Harpstedt mehr als nur den Technikkeller des Rosenfreibades sanieren. (Janina Rahn)

Es war Eile geboten: Um die Chance auf Zuschüsse für die Sanierung des Rosenfreibads zu wahren, ist der Harpstedter Samtgemeinderat kurzfristig einberufen worden. Die Entscheidung war eindeutig: Mehrheitlich sprachen sich die Ratsmitglieder für die Teilnahme am Projektaufruf für das Sportförderprogramm des Bundes aus.

Das Bundesbauministerium hat einen neuen Projektaufruf für das Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ veröffentlicht. Interessierte Kommunen können sich auf Fördergelder bewerben. Der Bundesanteil der Förderung (45 Prozent der Gesamtsumme) soll zwischen 500 000 und drei Millionen Euro liegen. Das ergibt eine Mindestinvestitionssumme von 1,12 Millionen Euro für das Projekt.

Fest steht, die Erneuerung des Technikkellers ist erforderlich. Hierfür war zuletzt von 900 000 Euro Gesamtkosten die Rede – zu wenig für den Zuschuss. Um ein möglichst förderwürdiges Gesamtpaket zu erhalten, sind weitere Bedarfe geprüft worden. Dazu zählen die Erneuerung der Sprungturmanlage, eine elektronische Eingangskontrolle mit separatem Ausgangstor, eine Remise zur Lagerung der Gerätschaften und eine Aufsichtsplattform. Insgesamt belaufen sich die Kosten für das Gesamtpaket auf 1,6 Millionen Euro.

„Es ist eine gute Sache. Zumal wir keinerlei Verpflichtung eingehen“, meinte Regina Huntemann (Grüne). Auch die SPD-Fraktion sah eine „Gelegenheit, die wir nutzen sollten“, so Heinz-Jürgen Greszik. Seine Fraktionskollegin Saskia Kamp sah zwar ebenfalls das Potenzial, gab aber zu bedenken: „Es mutet an, als würden Großbeträge schnell durchgewunken, über kleine Beiträge gibt es Streit. Ich finde es bemerkenswert, dass wir die Investition inhaltlich gar nicht diskutieren.“ Nicht ganz einig war man sich in der CDU-Fraktion. „Wir müssen beim Technikkeller was tun, sonst besteht die Gefahr, dass wir unser Schwimmerbecken schließen müssen“, sagte Hartmut Post. Weiter regte er an, die Eintrittspreise zu erhöhen. „Es wird immer ein Defizit bleiben, aber dann käme etwas mehr Geld rein“, führte er aus.

Michael Witte (CDU) stimmte gegen die Beteiligung am Projektaufruf. Zuvor begründete er seine Entscheidung wie folgt: „Das Erheben von Fördergeldern kostet uns auch Geld. Das ist ein Mehraufwand.“ Laut Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse sei das Planungsbüro ohnehin mit der Projektskizze des Technikkellers beauftragt gewesen, der Mehraufwand sei überschaubar. Zudem seien die Planungskosten im förderwürdigen Gesamtpaket in Höhe von 1,6 Millionen Euro enthalten.

Zwei Phasen

Das Verfahren ist in zwei Phasen eingeteilt. Nachdem die Projektskizzen nun eingereicht sind, beschließt der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages über die zur Antragstellung vorzusehenden Projekte. Anschließend folgt in der zweiten Phase die konkrete Beantragung der Bundesförderung in Form eines konkreten Zuwendungsantrages durch die ausgewählten Kommunen. Die Zuwendungsbescheide sollen dann im Laufe des Jahres 2021 erteilt werden. „Das Nachfragevolumen wird höher sein, als die zur Verfügung stehenden Mittel. Aber wir haben eine gewisse Aussicht auf Erfolg“, meinte der Samtgemeindebürgermeister. Sollte Harpstedt nicht zu einer Förderung kommen, könne man neu beraten, ob und zu welchem Preis man im Bad sanieren wolle.

Während Harpstedt trotz der Corona-Pandemie dem Projektaufruf des Bundesbauministeriums zur Sanierung des Freibades folgt, geht Wildeshausen einen anderen Weg. Wie bereits berichtet, muss die Kreisstadt sparen. Deshalb hat der Stadtrat die notwendige und lange geplante Sanierung des Freibads vor Kurzem gestoppt. Zwar hatte die Stadt Wildeshausen bereits einen Förderbescheid des Bundes über 2,4 Millionen Euro für die Realisierung erhalten. Ob der Haushalt indes die erforderlichen Eigenmittel hergibt, ist fraglich. Es soll nun versucht werden, beim Bund eine Verlängerung der Frist zu erreichen, in der die Sanierung abgeschlossen und abgerechnet werden muss. Diese Fristverlängerung sollte fünf Jahre betragen. Wird diesem Wunsch nicht entsprochen, wird Wildeshausen den bereits vorliegenden Zuwendungsbescheid zurückgeben.