20 000 Bücher sind bereits sortiert: Nun haben die Aktiven des Rotary Clubs Ganderkesee aber den Bücherbasar am 8. November vorerst verschoben. (Ingo Möllers)

Seit vielen Jahren veranstaltet der Rotary Club Ganderkesee parallel zum „Ganter-Tach“ im November einen Bücherbasar, dessen Erlös das Projekt „Schüler helfen Schülern“ finanziert. Trotz der Absage des Ganter-Tachs haben die Rotarier zwar intensiv an einem Konzept gearbeitet, um den Bücherbasar unter Einhaltung der Corona-Bedingungen dennoch durchführen zu können. „Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens haben wir uns nun aber entschieden, den traditionell am ersten Sonntag im November stattfindenden Bücherbasar zu verschieben“, teilte Rotary-Präsident Jürgen Elbin mit.

Für viele Bücherfreunde, nicht nur aus der Gemeinde Ganderkesee, ist dieser Basar längst zu einem festen Termin im Jahr geworden. Bis zu 20 000 Bücher haben die Aktiven im Vorfeld thematisch in rote Kisten sortiert, um sie am Aktionstag in der Mensa des Schulzentrums am Steinacker anzubieten. „Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, versichert Elbin. „Sobald die Situation es zulässt, werden wir den Bücherbasar nachholen.“ Gegebenenfalls werde es dadurch im Jahr 2021 zwei Veranstaltungen geben.

Für die Initiative „Schüler helfen Schülern“ gibt es dennoch eine gute Nachricht: Der Rotary Club Ganderkesee wird das Projekt sowohl für das Gymnasium als auch für die Oberschule trotz der Verschiebung ohne Unterbrechung im bisherigen Umfang weiter finanzieren. „Gerade in Zeiten von Corona und den damit verbundenen Schulausfällen ist uns die Aufrechterhaltung der Schülernachhilfe besonders wichtig“, betont Schatzmeister Wilfried Wilkens.

Renate Richter, Leiterin des Gymnasiums Ganderkesee, zeigt sich froh über die kontinuierliche Unterstützung: „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Form der Schülerförderung weiter fortführen können.“ Der Nachhilfeunterricht könne im Gymnasium inzwischen digital stattfinden. „Mit dem Einsatz von Laptops und Dokumentenkameras können in der Eins-zu-eins-Betreuung die Abstandsregelungen eingehalten werden, denn beim virtuellen Köpfe-zusammen-stecken entsteht keine körperliche Nähe“, erläutert sie das Prinzip.

Den neuen Termin für den verschobenen Bücherbasar werden die Rotarier rechtzeitig bekannt geben. Da die Lagerkapazitäten für die bisher gespendeten Bücher zurzeit erschöpft sind, bittet Initiator Klaus Handke allerdings darum, bis zum Jahresende keine Bücher mehr abzugeben. „Wir können diese derzeit leider nicht mehr unterbringen, nehmen aber im nächsten Jahr gerne wieder Bücher an“, erklärt er.

„Bei allen, die ihre Unterstützung angeboten und unser Vorhaben konstruktiv bis hierhin begleitet haben, möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, wir haben viel Herzblut in die Vorbereitung gesteckt“, versichert Elbin mit Blick auf die Absage. Unter dem Strich aber würden die Sicherheit der Besucher und der am Basar mitwirkenden ehrenamtlichen Helfer vorgehen. Sobald der Basar stattfinden kann, müssen sich die Bücherfreunde übrigens erstmals auf eine Preiserhöhung einstellen: Taschenbücher sowie Kinder- und Jugendbücher kosten auch weiterhin einen Euro, gebundene Bücher sowie Bildbände dagegen zwei Euro. Dies hat einen guten Grund: „Neben dem Gymnasium und der Oberschule Ganderkesee wollen wir künftig auch die Oberschule Bookholzberg in das Projekt mit einbeziehen“, erklärt Handke. „Und damit steigt dann auch der Finanzbedarf.“

Nach Auskunft Elbins hat der Bücherbasar in den vergangenen Jahren jeweils zwischen 4000 und 5000 Euro erlöst. „Im vergangenen Jahr standen bereits zur Öffnung um 10 Uhr etwa 200 Leute vor der Tür. Das hatten wir noch nie“, erinnert sich Handke. „Wir haben inzwischen eine Größe erreicht, die auch für Sammler interessant ist.“ Und auch die Qualität der Spenden steige stetig. „Inzwischen kriegen wir auch viele neuere Sachen und nicht immer nur die Haushaltsentsorgung“, freut sich der Initiator.