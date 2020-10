Abstriche für PCR-Tests kann das Rote Kreuz-Stift selbst vornehmen. (Hans Klaus Techt/ dpa)

Um die besonders gefährdeten Bewohner des Rote Kreuz-Stifts an der Schulstraße in Delmenhorst vor einer Corona-Infektion zu schützen hat sich die Heimleitung darauf vorbereitet, mit eigenem Personal Abstriche für PCR-Tests vorzunehmen. „Zwei Mitarbeiter haben wir entsprechend geschult. Hinzu kommen vier Kollegen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die im Umland bei den Tests aushelfen“, sagt Michael Pleus, Heimleiter und Kreisgeschäftsführer des DRK. Sein Seniorenheim mit bis zu 72 Bewohnern hat damit die Möglichkeit, PCR-Tests nach eigenem Ermessen vorzunehmen und von Laboren auswerten zu lassen.

Nach den geltenden Richtlinien des Robert-Koch-Instituts sollen Corona-Tests erst dann durchgeführt werden, wenn Symptome auftreten. Wer diese nicht hat und trotzdem wegen eines Corona-Falls in seinem Umfeld in Sorge ist, dem raten Gesundheitsämter, vorsorglich zu Hause zu bleiben. „Mit eigenen Test können wir schneller agieren“, erklärt Pleus. Die Laborkosten für diese Art des Testens seien bei den Pflegekassen nicht erstattungsfähig. „Aber wir stehen in der Verantwortung für unsere Bewohner“, betont Pleus.

Die Schulungen des eigenen Personals waren möglich, weil das DRK ein bundesweit tätiger Wohlfahrtsverband ist, der im Gesundheitsbereich über diverse Kompetenzen verfügt. Andere Pflegeheime in der Stadt können nicht auf ein derartiges Netzwerk zurückgreifen. Auch wenn die Politik gerne betont, diese Einrichtungen bei den Tests bevorzugt zu behandeln, ist eine flächendeckende Testoffensive in Delmenhorst bisher ausgeblieben.

„Das ist von uns eine grundlegende Beschwerde: Profifußballer werden am laufenden Band getestet, die Bewohner und Mitarbeiter der Pflegeheime aber nicht“, kritisiert Axel Stellmann, Leiter des Stephanusstift. Aktuell werde an einer nationalen Teststrategie gearbeitet, für die Schnelltests eine wichtige Rolle spielen sollen. „Diese liefern in 15 bis 20 Minuten ein Ergebnis. Für die Pflegeheime sind diese Tests derzeit noch nicht nutzbar, weil sie nicht als zugelassene Produkte offiziell gelistet sind“, erklärt Stellmann. Seiner Einschätzung nach seien diese Antigentest inzwischen gut genug. „Wichtig ist, dass es keine falsch-negativen Ergebnisse geben darf. Bei einem positiven Test muss die Person ohnehin umgehend nach Hause und den Test durch einen PCR-Test bestätigen lassen. Deshalb sind falsch-positive Tests eher tolerierbar“, erklärt der Heimleiter. Von den Schnelltests verspricht er sich auch, die Besuche von Angehörigen noch sicherer zu machen.

Sein Kollege Pleus vom DRK geht davon aus, dass sich die Ausbreitung des Virus noch weiter beschleunigen wird. „Die Spitze bei der Zahl der Neuinfektionen ist noch nicht erreicht“, warnt er. Der Katastrophenschutz habe an das DRK und andere Wohlfahrtsverbände die vorsorgliche Anfrage gestellt, das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung der Infektionsketten zu unterstützen. Neben der Bundeswehr gäbe es somit einen zweiten Weg, schnell zusätzliche Helfer zu mobilisieren.