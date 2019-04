Der Tag danach: Noch immer dauern die Ermittlungen an, was den verheerenden Brand ausgelöst haben könnte. (Ingo Möllers)

Auf rund drei Millionen Euro dürfte sich der Schaden summieren, nachdem am Dienstagabend eine der neueren Lagerhallen auf dem Gelände der Abfallwirtschaft Delmenhorst (ADG) an der Steller Straße komplett ausbrannte. Rund 21 Tonnen Abfall gingen dabei in Flammen auf, Papier, Sperrmüll mit jeder Menge Holz und üblicher Haushaltsabfall. Um 20.09 Uhr schlug der Alarm an, bis tief in die Nacht waren die Delmenhorster Wehren mit den Löscharbeiten beschäftigt, erst gegen 5 Uhr konnten sie den Einsatzort wieder verlassen. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt, lediglich ein Feuerwehrmann musste behandelt werden, weil er beim Einsatz umgeknickt war. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde am Dienstagabend eine Warnung herausgegeben, dass die Bewohner der Stadtteile Annenheide und Stickgras lieber ihre Fenster geschlossen halten sollten. „Aufgrund der herrschenden Windböen ist es zu einer Mischung des aufsteigenden Rauches und der Frischluft gekommen, sodass zu keiner Zeit eine große Gefahr bestanden hat“, gab es noch am Dienstagabend in einer ersten Stellungnahme der ADG eine Entwarnung. Erste Messungen zeigten auch schnell, dass keine „gefährlichen Stoffe“ in dem Rauch auftauchten, wie die Agentur Nonstop News berichtet.

Die Feuerwehr war nach Ausbruch des Feuers schnell vor Ort. Wie Nonstop News berichtet, befand sich ein Wagen einer Freiwilligen Wehr wegen eines Übungseinsatzes sowieso in der Nähe. Als die Brandbekämpfer an der Steller Straße eintrafen, sahen sie bereits Flammen und die starke Rauchentwicklung, sodass umgehend nachalamiert wurde. Am Ende waren mehr als 100 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr sowie der drei Ortswehren Stadt, Süd und Hasbergen im Einsatz. Sie hatten das Feuer laut ADG auch recht schnell unter Kontrolle. Trotzdem gestalteten sich die Löscharbeiten aufwendig.

Die Ursache für den in der Nacht zu Mittwoch ausgebrochenen Brand ist noch nicht geklärt. (dpa)

Zuerst versuchte die Feuerwehr unter anderem über zwei Drehleitern, die Temperatur in der Halle runterzukühlen. Dadurch gelang es laut Feuerwehrchef Thomas Stalinski auch, dass die Wände der Halle durch die Flammen nicht so stark beschädigt wurden, dass sie einstürzten. „Ob die Tragkraft der Halle aber weiterhin gegeben ist, muss natürlich ein Statiker beurteilen“, sagte Stalinski auf Nachfrage am Mittwoch. Auch gelang es der Feuerwehr, dass sich das Feuer nicht ausbreitete, weder andere Gebäude noch technisches Gerät oder Fahrzeuge der ADG wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen, teilte das Unternehmen mit.

Als der brennende Müll weit genug heruntergekühlt war, begannen die Feuerwehrleute damit, die Reste aus der Halle zu räumen, um sie dann im Freien endgültig abzulöschen. Stalinski: „Das Räumen war natürlich eine Sisyphos-Aufgabe, weil ja doch einiges an Tonnage zu bewegen war.“ Auf diese Weise wollte die Feuerwehr sicher gehen, dass in den Müllmassen nicht doch ein Glutnest weiterschwelt und später einen weiteren Brand auslöst, der noch einen Einsatz nötig macht. Aus Sicht der Feuerwehr gestalteten sich die Löscharbeiten zudem auch deswegen komplizierter als normal, weil der Müll jeweils ganz andere Branddynamiken entwickelte. Stalinski erklärte das an einem Beispiel: „Es macht allein einen großen Unterschied, ob Papier eher lose übereinander liegt und brennt oder ob es in Ballen gepresst ist.“ Entsprechend war differenziertes Vorgehen angesagt.

Der reguläre Betrieb der ADG sollte durch das Feuer allerdings nicht durcheinander geraten. „Die geregelte Abfuhr des Mülls ist organisiert“, erklärte Britta Fengler, Sprecherin der Stadtwerkegruppe Delmenhorst, zu der die ADG gehört, am Mittwoch auf Nachfrage. Nur eine Ausnahme gibt es: „Abgesagt für diese Woche wurden lediglich die Touren für den Sperrmüll. Wann diese nachgeholt werden beziehungsweise die Touren wieder regelmäßig durchgeführt werden, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.“

Am Mittwoch gab es seitens der Polizei und von der ADG noch keine Neuigkeiten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, die Halle ist für die Untersuchungen von der Polizei beschlagnahmt worden.