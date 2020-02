In den Kleingartenverein am Burggrafendamm musste die Feuerwehr Freitagabend ausrücken. (Symbolbild) (Carsten Rehder/DPA)

Delmenhorst. Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr am Freitag in den Kleingartenverein am Burggrafendamm gerufen, eine Gartenlaube stand in Flammen. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 35 Kräften im Einsatz. Das Hauptgebäude der Parzelle wurde fast vollständig zerstört. Der Pächter des Gartens befand sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht vor Ort. Er wurde durch die Polizei informiert. Den Schaden schätzten die Beamten auf etwa 4000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.