Obwohl es für sie vorerst keine Nachfolger gibt, endet auch für Prinz Timo II. (Hüneke) und Prinzessin Lea I. (Rautenhaus) die Regentschaft am 11. November. Die Verabschiedung findet aufgrund der Corona-Richtlinien in ganz kleinem Kreis ausnahmsweise in der Delmenhorster Divarena statt. (INGO MöLLERS)

Traditionell eröffnet die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) am 11.11. um 11.11 Uhr in der Gaststätte Oldenburger Hof die neue Faschingssession. Obwohl die GGV-Verantwortlichen Büttenabende, Kinderfasching und Umzug für 2021 bereits abgesagt haben, soll die faschingsinterne Auftaktveranstaltung im gewohnt kleinen Kreis auch im Corona-Jahr stattfinden – natürlich unter Beachtung der Abstandsregelungen.

Denn der Auftakt ist ja im Wesentlichen ein Abschied: Und so werden sich an diesem Tag Prinz Timo II. (Hüneke) sowie Prinzessin Lea I. (Rautenhaus) wie gewohnt in der Ahnengalerie des Faschings verewigen und im Laufe des Tages auch einen Baum pflanzen. Am Abend wird es dann auch für sie sowie für das Kinderprinzenpaar Tjorben I. (Ahrens) und Zoë I. (Struck) Zeit, das Zepter abzugeben. „Diese Auftaktveranstaltung wird jedoch anders ausfallen als sonst“, teilt GGV-Sprecher Timo Vetter mit. Da die Faschingsverantwortlichen aufgrund von Renovierungsarbeiten auf das in den vergangenen Jahren liebgewonnene Haus Adelheide verzichten müssen, wird die Veranstaltung diesmal in der Delmenhorster Divarena stattfinden – mit 93 zugelassenen Zuschauern. „Es gibt keinen Kartenverkauf. Die wenigen Plätze sind für die Angehörigen der Prinzenpaare sowie für Ehrengäste reserviert“, betont Vetter. Das Geschehen werde aber per Livestream ins Internet übertragen, sodass Faschingsinteressierte die Möglichkeit hätten, zu Hause auf dem Sofa oder in kleinen Gruppen zuzuschauen. „Leider ist es während Corona nicht möglich, die Prinzenpaare im größeren Rahmen zu verabschieden“, bedauert Vetter.

Da die GGV sämtliche Veranstaltungen der kommenden Session (Büttenabende, Kinderfasching, Umzugswochenende) bereits abgesagt hat, würden an diesem Abend auch keine neuen Majestäten proklamiert. Gleichwohl soll es für die kommende (Nicht-)Saison einen Faschingsorden geben. Der GGV-Festausschuss konnte bei seiner Sitzung am Dienstagabend im Schützenhof unter 18 Entwürfen auswählen. Der Siegerentwurf werde präsentiert, sobald er in Reinzeichnung vorliege, kündigt Vetter an.