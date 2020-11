Christian Peters unterrichtet Latein an der Oberschule. (Svenja Gabriel-Jürgens)

Im Klassenzimmer hängt eine große Karte vom Römischen Weltreich. An der Wand ist ein Plakat mit den römischen Herrschern angebracht, und im Regal stehen Spiele und Bücher – alle auf Latein. Was in dem Klassenzimmer der Peter-Ustinov-Schule, der Oberschule mit gymnasialem Zweig in Hude, Standort Hohelucht, unterrichtet wird, ist nicht schwer zu erraten: Seit diesem Schuljahr können die Schüler des sechsten Jahrgangs neben Französisch erstmals auch Latein als Fremdsprache wählen.

Gut zwei Jahre habe man laut Oberschuldirektor Nico Rettcher daran gearbeitet, dass die Landesschulbehörde Niedersachsen die zweite Fremdsprache genehmigt. Dass das Angebot von den Schülern direkt positiv angenommen werde, freue ihn deshalb sehr. 14 Kinder werden aktuell von Lehrer Christian Peters, der unter anderem als Dozent für Mittel- und Neulatein an der Universität Münster arbeitete und seit Februar dieses Jahres an der Oberschule lehrt, unterrichtet.

Doch nicht nur die Schüler, die den gymnasialen Zweig der Oberschule durchlaufen, können die lateinische Sprache lernen. Das Fremdsprachenangebot richtet sich auch an Kinder, die den Realschulzweig wählen. Wird die Fremdsprachenausbildung erfolgreich abgeschlossen, erhalten die Teilnehmer das sogenannte Latinum. Dieses wird unter anderem benötigt, um Medizin oder Geschichte zu studieren.

Damit der Unterricht der „toten“ Sprache, die aktiv eigentlich nicht mehr gesprochen wird, trotzdem Spaß macht, hat sich Lehrer Christian Peters etwas Besonderes einfallen lassen. Neben der Begrüßung auf Latein – „salvete discipuli“ (Hallo Schüler) und der Schülerantwort „salve magister" (Hallo Lehrer) – bringt er das aktuelle Weltgeschehen in den Unterricht mit ein. Das bedeutet: Kurzerhand handeln die Texte, die von den Schülern übersetzt werden, von Personen, die aufgrund einer seltsamen Krankheit Masken tragen müssen – eben ganz im Zeichen der aktuellen Corona-Situation.

„Mir gefällt, dass man viele Worte von anderen Sprachen aus dem Lateinischen ableiten kann und dass alles so ausgesprochen wird, wie man es schreibt“, sagt die elfjährige Carlotta. Auch Lino (11) und Kian (12) stimmen ihrer Mitschülerin zu. „Mir hat mein Opa empfohlen, Latein zu lernen. Dann fallen einem später andere Fremdsprachen leichter“, sagt Lino. „Und ich verstehe jetzt alle Zaubersprüche bei Harry Potter“, freut sich Kian.

Um weiter in die lateinische Sprache einzutauchen, überlegt das Schulleitungsteam zudem, Kursfahrten nach Italien anzubieten. „Das Land hat natürlich eine starke lateinische Geschichte. Aber auch das römische Germanien würde sich gut eignen“, erklärt Christian Peters, der seine Aufgabe als Lateinlehrer an der Oberschule gerne weiter ausgestalten möchte.