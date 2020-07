Die Arbeiten an der Grundschule Lange Straße befinden sich auf der Zielgeraden. Prägend ist der neue Eingangsbereich. (Tammo Ernst)

Zwar hatten die Schulen in der Gemeinde Ganderkesee in den vergangenen Monaten angesichts der Corona-Pandemie mit vielen Unsicherheiten zu kämpfen, auf eines ist aber selbst in diesen Zeiten Verlass: Wenn sich Schüler und Lehrer Mitte kommender Woche in die Ferien verabschieden, rücken die Handwerker an, um die Einrichtungen bis zum Unterrichtsstart Ende August wieder in Schuss zu bringen.

Nach dem jetzigen Stand der Planung soll die Einschulungsfeier am 29. August bereits in der neu gestalteten Pausenhalle stattfinden, teilte Gemeindesprecher Hauke Gruhn auf Nachfrage mit. Rund 1,93 Millionen Euro hat die Gemeinde in den vergangenen zwei Jahren in die Kernsanierung der Schule investiert. Neben der energetischen Sanierung ist auf der Rückseite unter anderem ein neuer Anbau entstanden. Architektonisch am prägendsten ist aber wohl der neue Eingangsbereich mit einer großen Glasfront und einem Spitzdach, das fast etwas sakral anmutet. „Die Bauarbeiten in der Grundschule Lange Straße befinden sich auf der Zielgeraden. Am Ende der Ferien stehen dort nur noch ein paar Restarbeiten an“, meinte Gruhn.

Abgesehen davon nimmt die Gemeinde Ganderkesee das meiste Geld in der Grundschule Bookholzberg in die Hand. Dort werden für rund 160 000 Euro sowohl das Flachdach als auch das Schrägdach saniert, informiert Gruhn. Der genaue Beginn der Arbeiten, die rund fünf bis sechs Wochen dauern werden, steht aber noch nicht fest. Es sei deshalb nicht auszuschließen, dass sich die Restarbeiten auch noch bis in das neue Schuljahr hinein hinziehen werden.

Ein paar hundert Meter weiter, in der Schule an der Ellerbäke, wird ebenfalls in luftiger Höhe gewerkelt. Hier wird auch das Flachdach saniert – und zwar über dem Eingangsbereich und im hinteren Bereich hin zur Ellerbäke. Die Arbeiten sollen etwa drei bis vier Wochen dauern. Kostenpunkt: rund 110 000 Euro. Die nahe Sporthalle am Ammerweg erhält derweil im Laufe der Sommerferien einen neuen Trennvorhang. Hierfür fallen Kosten in Höhe von etwa 22 000 Euro an.

An der Grundschule Schierbrok sind die Handwerker demnächst in den Verwaltungsräumen sowie in der Schulküche aktiv: Unter anderem werden die Büros saniert und eine neue Küchenzeile eingebaut. Die Gesamtkosten liegen laut Gruhn in diesem Fall bei rund 85 000 Euro.

Im Schulzentrum Ganderkesee stehen im Flur des dreigeschossigen Traktes schließlich Malerarbeiten an. Zudem erhalten drei Klassenräume neue Bodenbeläge. Die Kosten dürften sich laut Kalkulation auf 25 000 Euro summieren.

Auch in vielen gemeindeeigenen Kitas gibt es während der Sommerferien kleinere Arbeiten zu erledigen. „Konkret stehen Maler- und Bodenbelagsarbeiten sowie einige Umbauten in insgesamt zehn Einrichtungen an“, erklärt Gruhn. Hierfür werde die einheitliche Schließzeit der Einrichtungen – vom 20. Juli bis zum 7. August – genutzt. Die Gesamtkosten betragen rund 65 000 Euro.

Letzter Punkt auf der Liste von Rainer Loog, Fachdienstleiter Gebäudeservice, ist die Gemeindebücherei am Habbrügger Weg. Dort wird das Satteldach im Altbaubereich saniert und wärmegedämmt. Die Arbeiten sollen rund drei bis vier Wochen dauern und schlagen mit 60 000 Euro zu Buche. Auch wenn – außer der Grundschule Lange Straße – der ganz große Brocken in diesem Jahr nicht dabei ist, summieren sich die Kosten für die Maßnahmen immerhin auf mehr als eine halbe Million Euro.