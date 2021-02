Das Ganderkeseer Hallenbad präsentiert sich derzeit als Baustelle. Anfang März soll eine Stahlbaufirma damit beginnen, die Decke zu ertüchtigen, sodass wieder ein gefahrloser Betrieb möglich ist. (INGO MÖLLERS)

Als im April 2020 bekannt wurde, dass das Hallenbad Ganderkesee aufgrund seiner maroden abgehängten Decke nicht mehr verkehrssicher war und daraufhin sofort geschlossen werden musste, war der Aufschrei bei Schulen und Vereinen, aber auch in der Politik groß: Die 19 Monate, die das Bad für die Sanierung geschlossen bleiben würde, waren für die Betroffenen nur ganz schwer zu akzeptieren. Aber damals war auch noch nicht absehbar, dass die Schwimmbäder wegen der Corona-Pandemie ohnehin für einen Großteil des Jahres geschlossen bleiben würden.

Inzwischen hat die Verwaltung rund 60 Prozent der Bauleistungen ausgeschrieben, und die Sanierung des Hallenbades läuft weiter nach Plan, wie Gemeindesprecher Hauke Gruhn auf Nachfrage mitteilte: „Dass wir Ende des Jahres fertig werden, ist nach wie vor realistisch.“ Anfang März soll eine Stahlbaufirma damit beginnen, die Decke des Hallenbades soweit zu ertüchtigen, dass ein gefahrloser Betrieb wieder möglich ist. Im Anschluss daran würde dann die neue Akustikdecke eingebaut, die helfen soll, den Geräuschpegel in der Halle niedrig zu halten. Parallel dazu finden Arbeiten an der Elektrik und an der Lüftung statt, sodass das Gerüst bereits Ende April wieder abgebaut werden könnte.

Über den Sommer sollen dann unter anderem der Beckenkopf sowie die Badewassertechnik erneuert werden. „Der alte Beckenkopf aus Beton wird abgefräst und durch einen Beckenkopf aus Edelstahl ersetzt“, erläutert Gruhn. Zur Entwicklung der Kosten kann die Verwaltung zurzeit noch nicht konkret Stellung nehmen, weil noch nicht alle Gewerke ausgeschrieben sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei aber davon auszugehen, dass der im Vorfeld veranschlagte Kostenrahmen von 2,2 bis 2,3 Millionen Euro eingehalten werden kann.

Die Corona-Pandemie hat nun dafür gesorgt, dass auch das neue Kursbecken nicht als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung stand und Badehosen und -anzüge von Schülern und Vereinsschwimmern über den Winter im Schrank bleiben mussten. „Wir hatten das Kursbecken nur für ganz kurze Zeit im Probebetrieb. Die ersten Schulklassen und Vereine waren da, und dann kam der zweite Lockdown“, schildert Henry Peukert, Geschäftsführer der Bädergesellschaft, die Situation. So habe das Kursprogramm noch gar nicht starten können – obwohl es online bereits gut gebucht sei: „Da gibt es höchstens noch ein paar Restplätze.“

So wie er die Verordnung interpretiere, werde der Schwimmunterricht für die Schulen sicher eher starten als das Saunahuus, meint Peukert. Gegenwärtig geht er davon aus, dass ersteres nach Ostern der Fall sein könnte. „Wir haben aber aufgegeben, auf ein konkretes Datum hin zu planen. Wir behalten das Infektionsgeschehen im Blick und sind vorbereitet, dass wir bei entsprechenden Lockerungen kurzfristig öffnen können“, kommentiert der Bäder-Chef. In diesem Zusammenhang sei es auch eine „gute Sache“, dass die Bädergesellschaft das Kursbecken teilweise Schulen und Vereinen zur Verfügung stelle, so lange das Hallenbad noch wegen der Sanierung geschlossen sei.

Die Zeit des Lockdowns habe das Team genutzt, um kleinere bauliche Mängel zu beseitigen. „Wir haben etwa festgestellt, dass die Unterwasserlautsprecher im Kursbecken gar nicht funktionierten“, nennt Peukert ein Beispiel. Mit denen würden sich ganz neue Ideen für Entspannungs- oder Ferienkurse realisieren lassen. So könne man Kindern unter Wasser etwa Meeresgeräusche näher bringen.

Ebenfalls im März werde das Team mit den Vorbereitungen für die neue Sommersaison im Freibad beginnen. "Wir wären froh, wenn wir wieder mit der reduzierten Gästezahl und dem Hygienekonzept öffnen könnten wie im vergangenen Jahr", blickt Peukert voraus. Das hat gut geklappt, und auch die Saunagäste waren glücklich, dass sie endlich wieder kommen durften", erklärt er. An die große Wiedereroffnungsparty, die im Freibad nach Abschluss der Renovierung einmal angedacht war, mag er zurzeit jedoch noch nicht konkret denken.