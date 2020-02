Das Ganderkeseer Hallenbad muss sabiert werden, da führt kein Weg dran vorbei. Im Frühjahr 2021 sollen die Arbeiten beginnen. (Ingo Möllers)

Ganderkesee. Noch ist die Freibad-Baustelle am Heideweg in vollem Gange, da bereitet die Verwaltung schon das nächste Millionenprojekt vor. Wie Bürgermeisterin Alice Gerken am Donnerstag im Betriebsausschuss Bäder bekannt gab, soll zum 1. April 2021 die Sanierung des Hallenbades starten. Planer Detlef Stigge nannte bei der Vorstellung des Projekts einen Kostenrahmen von rund 2,3 Millionen Euro und eine geschätzte Schließzeit von circa zwölf bis 14 Monaten. Der Baustart im April hätte also den Vorteil, dass das Hallenbad nur eine Wintersaison lang nicht zur Verfügung stehen würde.

In der Sitzung hatten Detlef Stigge und sein Kollege Stefan Bruns den Sanierungsbedarf erläutert. Dabei war unter anderem von verrosteten Deckenabhängungen, veralteter Elektrotechnik, engen Umkleidekabinen sowie Leckagen im Keller die Rede. UWG-Fraktionschef Carsten Jesußek sprach in diesem Zusammenhang von einer „Tropfsteinhöhle.“ Darüber hinaus seien zahlreiche Schränke abgängig. Auch die Schwimmbadtechnik müsse in einigen Bereichen auf einen modernen Stand gebracht werden: So entspreche die Wasserführung nicht mehr der Norm, die Rohwasserpumpen müssten ausgetauscht und die Mess- und Regeltechnik automatisiert werden.

"Wir haben 2019 den Sanierungsbedarf alle erkannt", meinte FDP-Ratsherr Hans-Jürgen Hespe und lobte Stigge für seine "überzeugende Kostenkalkulation: "Wir müssen das jetzt durchziehen, daran führt kein Weg vorbei." Arnold Hansen von den Freien Wählern zeigte sich "geschockt über die Preise. Das hatte ich in dieser Größenordnung nicht erwartet." Doch ein Neubau, den er als Alternative ins Gespräch brachte, wäre mit 6,6 Millionen Euro fast dreimal so teuer – und das auch nur in der günstigsten Variante ohne Sprungturm. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf Wessel nannte die Kosten "erschreckend", sah aber ebenfalls keine Möglichkeit, eine Sanierung des Hallenbades noch länger aufzuschieben. SPD-Ratsfrau Erika Schröter nannte die bevorstehende Schließzeit vor allem "hart für Schulen und Vereine".

Stigge hielt den avisierten Baustart zum April 2021 für ambitioniert, zumal im Vorfeld auch noch eine betontechnische Untersuchung erledigt werden müsse. Wobei zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand weiß, ob die nicht auch noch einige unliebsame Überraschungen für die Bauherren bereithält. Die Option, die Maßnahme auf mehrere Bauabschnitte zu verteilen, schloss er aus. Bislang hat die Verwaltung im Haushalt nur 1,3 Millionen Euro für die Sanierung des Hallenbades vorgesehen. Die Bürgermeisterin stellte deshalb in Aussicht, diesen Betrag möglicherweise im Rahmen eines Nachtragshaushalts aufzustocken.

Dass das Thema bereits jetzt auf den Tisch kam, hat seine Ursache unter anderem auch darin, dass die Gemeinde einen Förderantrag für das Sportstätten-Sanierungsprogramm bis spätestens Ende März auf den Weg gebracht haben muss. Sollte dieser Antrag positiv beschieden werden, könnte das Land Niedersachsen nach den Worten des Ersten Gemeinderats Matthias Meyer bis zu 40 Prozent der Kosten übernehmen.

Freibad-Eröffnung am 4. Juli

Den Übergabetermin für das Freibad und das Kursbecken haben Bäderchef Henry Peukert und die Baufirmen unterdessen auf den 18. Juni festgelegt. Die Eröffnungsfeier ist für Sonnabend, 4. Juli, terminiert, am Freitag, 17. Juli, ist eine große Poolparty geplant. „Schon ganz zu Beginn der Arbeiten haben wir sechs bis acht Wochen verloren, die sich eigentlich bis heute durchziehen“, erklärte Peukert. Bereits Mitte April solle das Becken mit Wasser gefüllt werden. Wie viel Zeit von diesem Moment bis zur Inbetriebnahme vergeht, sei schwer zu kalkulieren. „Das können zwei Wochen sein, das kann aber auch sechs Wochen dauern“, meinte der Bäder-Geschäftsführer. Ziel bleibe auf jeden Fall, das Freibad so schnell wie möglich zu öffnen, gegebenenfalls auch vor dem 4. Juli.

Auch der ursprüngliche Plan, das Kursbecken zwei Monate früher als das Freibad fertigzustellen, habe sich nicht realisieren lassen. So gehen die Verantwortlichen inzwischen davon aus, beide Anlagen zeitgleich in Betrieb zu nehmen.