Sachschaden in Höhe von 9000 Euro ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee entstanden. Nach Mitteilung der Polizei wollte ein 19-jähriger Sattelzugfahrer aus Papenburg von einem Parkplatz auf die Grüppenbührener Straße in Richtung Bookholzberg auffahren. Dabei ragte seine Zugmaschine derart auf die Gegenfahrbahn, dass ein entgegenkommender 51-jähriger Huder sein Fahrzeug stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dies übersah ein nachfolgender 27-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Ganderkesee, der auf den Wagen des 51-Jährigen auffuhr. Beide Autos wurden dabei erheblich beschädigt. Gegen den 19-Jährigen und den 27-Jährigen leiteten die Beamten Bußgeldverfahren ein.