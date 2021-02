B 213 im Bereich Hoyerswege gesperrt

Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

Jochen Brünner

Nach einem Unfall mit einem Satttelzug am Morgen muss die B 213 in Hoyerswege an diesem Freitag ab 14 Uhr für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.