Hoher Sachschaden ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Wildeshausen entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 28-jähriger Mann aus Herne (NRW) gegen 7.45 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Wildeshausen-West platzte auf der linken Seite der Sattelzugmaschine ein Reifen, wodurch das Gespann nach links geriet.

Zunächst kam es zur Kollision mit der Mittelschutzplanke, die ein Durchbrechen des Sattelzuges verhinderte. Mit erheblichen Schäden, unter anderem waren eine Achse der Sattelzugmaschine gebrochen und der linke Tank aufgerissen, kam das Gespann auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 28-Jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf 60 000 Euro. Aufgrund des auslaufenden Diesels wurde die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn alarmiert.

Da die Mittelschutzplanke ebenfalls stark beschädigt wurde und in die Fahrbahn ragte, musste der linke Fahrstreifen durch die Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen gesperrt werden. Im weiteren Verlauf wurden dann die mit Diesel verunreinigten Hauptfahr- und Standstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde einspurig und in S-Form an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es bildete sich zeitweise ein Stau von über zehn Kilometern Länge.